Meteo L’Aquila, previsioni da Martedì 01 a Giovedì 03 Ottobre

Martedì, 01 Ottobre 2024

Le previsioni meteo per Martedì indicano un inizio della giornata con cielo sereno, temperature piuttosto fresche e un’umidità che si attesta intorno al 91%. Nel corso della mattinata, il cielo si coprirà gradualmente, portando a condizioni di copertura nuvolosa e temperature in aumento. Nel primo pomeriggio, il cielo sarà coperto con nubi sparse e la temperatura si manterrà intorno ai 20°C, con una leggera diminuzione dell’umidità. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo sarà poco nuvoloso con lieve aumento dell’umidità e temperature intorno ai 14°C. Il vento soffierà prevalentemente da ovest, con intensità variabile tra 4 e 15 km/h.

Mercoledì, 02 Ottobre 2024

Mercoledì il cielo sarà prevalentemente coperto con temperature che si manterranno costanti intorno ai 19°C, accompagnate da un’umidità compresa tra il 51% e il 82%. Nel corso della mattinata e del primo pomeriggio sono previste precipitazioni sotto forma di pioggia con intensità variabile, mentre nel tardo pomeriggio e in serata le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con cielo coperto. Il vento soffierà da nord e nord-ovest con intensità tra 6 e 15 km/h.

Giovedì, 03 Ottobre 2024

Giovedì il cielo sarà ancora coperto con temperature che si manterranno costanti intorno ai 15°C, accompagnate da un’umidità compresa tra il 61% e il 99%. Nel corso della giornata sono previste condizioni di copertura nuvolosa persistente, con poche variazioni nelle condizioni meteorologiche. Il vento soffierà prevalentemente da nord-est con intensità variabile tra 1 e 5 km/h.