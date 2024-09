Meteo Milano, previsioni da Martedì 01 a Giovedì 03 Ottobre

Meteo Milano prossimi giorni 1 Ottobre, 2 Ottobre, 3 Ottobre: piogge e temporali in arrivo

Le previsioni meteo per Milano per i prossimi giorni indicano un cambiamento nelle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di piogge e temporali. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Martedì, 1 Ottobre 2024

Durante le prime ore del mattino il cielo sarà coperto con temperatura intorno ai 15°C e un’umidità del 74%. Nel corso della giornata, la copertura nuvolosa rimarrà costante con lievi variazioni di temperatura, toccando un picco di 18.4°C intorno a mezzogiorno. Verso sera, la situazione meteorologica si complicherà con l’arrivo delle precipitazioni, inizialmente con una leggera pioggerella che si intensificherà fino a diventare pioggia abbondante. Il vento soffierà da est con una velocità compresa tra 5 e 8 km/h.

Le temperature si manterranno comunque miti, con un’umidità che raggiungerà il 94% nelle ore notturne.

Mercoledì, 2 Ottobre 2024

La giornata inizierà con piogge abbondanti e un’umidità che raggiungerà il 95%. La temperatura si manterrà intorno ai 14-15°C con un vento leggero. Nel corso della mattinata le piogge si attenueranno, lasciando spazio a una copertura nuvolosa che comunque manterrà l’umidità elevata. Nel pomeriggio le condizioni miglioreranno leggermente, con una diminuzione delle precipitazioni e un cielo nuvoloso. Verso sera, tuttavia, sono previsti temporali con venti che potrebbero raggiungere i 8 km/h.

Le temperature tenderanno a salire leggermente nel corso della giornata, toccando un massimo di 19°C, mentre l’umidità si manterrà elevata.

Giovedì, 3 Ottobre 2024

La situazione meteorologica continuerà ad essere instabile con piogge abbondanti e temperature intorno ai 14-15°C. L’umidità rimarrà elevata durante l’intera giornata, con punte fino al 96%. Nel corso della mattinata le precipitazioni saranno abbondanti, con un vento che soffierà da direzioni variabili tra sud-est e sud-ovest, con velocità fino a 9 km/h.

Nel pomeriggio le piogge si manterranno intense, accompagnate da un vento che potrà raggiungere i 7 km/h. Le temperature rimarranno stabili, con un’umidità costantemente elevata.

In conclusione, i prossimi giorni a Milano saranno caratterizzati da piogge abbondanti e temporali, con temperature miti e un’umidità costantemente elevata. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate e prendere le dovute precauzioni.