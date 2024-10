Meteo: Ottobre da vivere con l’ombrello, MALTEMPO SENZA SOSTA?

Le prime settimane di ottobre si preannunciano caratterizzate da un maltempo insistente su gran parte dell’Italia. Le previsioni meteorologiche indicano infatti la presenza di piogge e temporali frequenti, con la possibilità di fenomeni intensi legati anche ai contrasti termici ancora piuttosto marcati tipici di questo periodo autunnale. In particolare, ottobre si configura come un mese di transizione tra l’estate e l’autunno inoltrato, con il mare che, ancora piuttosto caldo dopo un’estate rovente, rappresenta un “carburante” per lo sviluppo di vasti sistemi temporaleschi.

Le temperature elevate del mare forniscono energia alle perturbazioni, creando condizioni favorevoli per lo sviluppo di temporali anche di forte intensità, soprattutto nelle aree costiere. Questo fenomeno è comune in autunno, quando i contrasti tra le masse d’aria più fresche provenienti dalle latitudini settentrionali e l’aria ancora calda presente sopra il Mediterraneo generano un’instabilità atmosferica significativa. Le coste, in particolare, saranno maggiormente esposte a questi fenomeni, con possibili nubifragi che potrebbero creare criticità di rilievo.

Sebbene le piogge siano attese con una certa frequenza nelle prime due settimane di ottobre, non mancheranno delle pause asciutte e soleggiate, soprattutto nelle regioni del Centro-Sud, dove le condizioni meteo potranno temporaneamente migliorare. Tuttavia, l’instabilità resterà protagonista del quadro meteorologico, rendendo il meteo piuttosto incerto.

Per quanto riguarda l’aspetto termico, le temperature saranno altalenanti, influenzate dai vari impulsi perturbati che attraverseranno la penisola. Nonostante questo, non si prevedono cali drastici delle temperature. Le perturbazioni in arrivo saranno di origine prevalentemente atlantica, e quindi il clima sarà fresco e umido, ma non particolarmente freddo. Non sono attesi afflussi di aria gelida da nord o est, tipici di altre stagioni, e le temperature rimarranno quindi su valori freschi, in linea con un clima autunnale tipico.

In sintesi, ottobre si apre con un tempo instabile e variabile, caratterizzato da frequenti fenomeni di maltempo, ma senza eccessi di freddo. Sarà un mese da vivere con l’ombrello a portata di mano, ma senza particolari timori per ondate di freddo precoce, almeno per quanto riguarda la prima parte. Per il resto, il mese è lungo e ad ora non ci si può sbilanciare troppo..