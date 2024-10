Meteo: Ottobre porta piogge e temporali, fenomeni anche SEVERI, ma non farà freddo

L’inizio di ottobre 2024 sembra voler confermare il suo volto più instabile e dinamico. Le prime due settimane del mese saranno caratterizzate da frequenti temporali e piogge, causati dall’interazione tra masse d’aria di origine atlantica e l’aria più calda presente sul Mediterraneo. Questa situazione atmosferica crea un ambiente favorevole allo sviluppo di fenomeni intensi, in particolare lungo le coste, dove il mare, ancora caldo dopo l’estate, rappresenta un’ulteriore fonte di energia per i temporali.

Il riscaldamento del mare è uno dei fattori chiave in questo scenario. Dopo un’estate caldissima, i mari italiani non si sono ancora raffreddati del tutto, mantenendo temperature ben al di sopra della media stagionale. Questo calore residuo si trasforma in un serbatoio di energia, che alimenta la formazione di temporali intensi e diffusi. Le regioni costiere saranno le più colpite, con il rischio di nubifragi e forti venti, ma anche le aree interne della penisola non saranno risparmiate. Lo sperimenteremo già nel corso di questa settimana soprattutto a partire da mercoledì.

Nonostante il maltempo sarà protagonista, ci saranno delle brevi pause asciutte e soleggiate, soprattutto nelle regioni centrali e meridionali del Paese. Tuttavia, queste tregue saranno di breve durata, perché le perturbazioni atlantiche continueranno a susseguirsi, mantenendo elevato il rischio di piogge.

Sul fronte delle temperature, il contesto sarà fresco, ma non freddo. Le perturbazioni provenienti dall’Atlantico porteranno con sé aria umida e fresca, mantenendo le temperature oscillanti. Non si prevede, almeno in questa fase, l’arrivo di aria fredda da nord o est, e quindi non ci sarà il rischio di freddo invernale precoce. Il clima sarà tipicamente autunnale, con giornate umide e fresche, ma senza particolari eccessi di freddo.