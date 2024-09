Meteo Palermo, previsioni da Martedì 01 a Giovedì 03 Ottobre

Meteo Palermo prossimi giorni 1 Ottobre, 2 Ottobre, 3 Ottobre: previste temperature in aumento con cielo variabile

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Palermo indicano un aumento delle temperature con un cielo che varierà da poco nuvoloso a coperto. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Martedì, 1 Ottobre 2024

Durante la giornata di martedì a Palermo, ci aspettiamo prevalentemente sereno con temperature che si manterranno attorno ai 24-25 gradi. Il vento soffierà da nord-est con una velocità media di 4-8 km/h. L’umidità sarà intorno al 50%, creando condizioni piacevoli per attività all’aperto.

Mercoledì, 2 Ottobre 2024

Mercoledì, il cielo a Palermo sarà prevalentemente sereno al mattino, con qualche nuvola nel pomeriggio. Le temperature saliranno fino a 29 gradi nel corso della giornata. Nel pomeriggio è prevista l’arrivo di nubi sparse e copertura nuvolosa, con una leggera diminuzione della temperatura. Il vento sarà variabile con una velocità media compresa tra 4 e 17 km/h.

Giovedì, 3 Ottobre 2024

Giovedì, il cielo si presenterà coperto con temperature che si manterranno attorno ai 23-25 gradi. Il vento soffierà da nord-est con una velocità media tra 1 e 11 km/h. L’umidità sarà leggermente più elevata rispetto ai giorni precedenti, attorno al 70-80%. Si consiglia di prestare attenzione a possibili precipitazioni nel corso della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un clima gradevole e temperature in aumento a Palermo. È consigliabile tenere d’occhio l’evolversi delle condizioni atmosferiche, soprattutto giovedì, quando è prevista una maggiore copertura nuvolosa e un’umidità più elevata.