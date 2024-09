Meteo Parma, previsioni da Martedì 01 a Giovedì 03 Ottobre

Meteo Parma prossimi giorni 01 Ottobre:

Martedì prossimo, il clima a Parma sarà caratterizzato da cielo coperto con possibili precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai 16-19°C con un’umidità che oscillerà tra l’82% e il 89%. Il vento soffierà da est a sud-est con una velocità compresa tra 2 e 7 km/h.

Meteo Parma prossimi giorni 02 Ottobre:

Mercoledì, il tempo a Parma si presenterà instabile con piogge e temporali. Le temperature si manterranno intorno ai 15-17°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 97% durante le precipitazioni. Il vento soffierà principalmente da est a nord-est con una velocità compresa tra 3 e 9 km/h.

Meteo Parma prossimi giorni 03 Ottobre:

Giovedì, il cielo si manterrà nuvoloso con possibilità di piogge e temperature che varieranno tra i 13 e i 15°C. L’umidità rimarrà alta, oscillando tra l’89% e il 87%. Il vento soffierà da est a sud-est con velocità comprese tra 2 e 12 km/h.

In sintesi, la situazione meteo per i prossimi giorni a Parma prevede un clima instabile con precipitazioni e temperature fresche. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e prendere le dovute precauzioni.