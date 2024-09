Meteo Potenza, previsioni da Martedì 01 a Giovedì 03 Ottobre

Meteo Potenza prossimi giorni 1 Ottobre, 2 Ottobre, 3 Ottobre: sereno e poi piogge previste.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Potenza mostrano un inizio settimana all’insegna del sereno per martedì, seguito da un aumento delle nuvole e piogge sparse a partire da mercoledì fino a giovedì.

Martedì, 1 Ottobre 2024

Martedì, il tempo sarà generalmente sereno con temperature in aumento nel corso della giornata. La mattina inizierà con un cielo sereno, temperature intorno ai 8-9°C e umidità elevata, intorno al 95%. Nel corso della giornata il cielo rimarrà sereno o poco nuvoloso con temperature massime intorno ai 20°C, mentre l’umidità diminuirà gradualmente. Il vento soffierà da ovest a una velocità media di 4-5 km/h.

Mercoledì, 2 Ottobre 2024

Mercoledì, il tempo subirà un cambiamento con l’arrivo di nuvole e piogge sparse. La giornata inizierà con un cielo sereno, ma verso mezzogiorno le nuvole inizieranno a farsi sempre più fitte, portando ad un aumento dell’umidità e temperature che si manterranno intorno ai 20°C. Nel pomeriggio le nuvole si addenseranno ulteriormente, e la giornata culminerà con piogge sparse e un aumento della velocità del vento proveniente da sud-ovest a una media di 15-17 km/h.

Giovedì, 3 Ottobre 2024

Giovedì si prevede un peggioramento del tempo con una giornata prevalentemente nuvolosa e piogge. Le temperature si manterranno intorno ai 15-20°C, mentre l’umidità resterà elevata. Il vento soffierà da sud-ovest a ovest con una velocità media tra i 5 e i 14 km/h. Nella seconda metà della giornata sono previste piogge continue con un calo delle temperature e un aumento dell’umidità.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Potenza indicano un inizio con cielo sereno, seguito dall’arrivo di piogge e nuvole dense a partire da mercoledì fino a giovedì. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per adattare al meglio le attività pianificate in base alle condizioni meteorologiche previste.