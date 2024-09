Meteo Roma, previsioni da Martedì 01 a Giovedì 03 Ottobre

Meteo Roma prossimi giorni 1 Ottobre, 2 Ottobre, 3 Ottobre: previsioni per la Capitale

Il meteo a Roma nei prossimi giorni prevede un cambiamento del tempo, con precipitazioni in arrivo e un calo delle temperature. Vediamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Martedì, 1 Ottobre 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino avremo condizioni di sereno con temperature intorno ai 15°C e un’umidità che si attesterà intorno al 80%. Nel corso della mattinata il cielo si manterrà in prevalenza sereno, con un graduale aumento delle temperature fino a toccare i 20°C intorno alle 9:00. Nel primo pomeriggio sono previste nubi sparse seguite da un aumento della copertura nuvolosa. La temperatura massima si aggirerà intorno ai 24°C. Nel tardo pomeriggio e verso sera prevista un’ulteriore intensificazione delle nubi, con temperature in diminuzione e la possibilità di precipitazioni. Il vento soffierà da ovest-sudovest con intensità dai 6 ai 9 km/h.

Mercoledì, 2 Ottobre 2024

La giornata sarà caratterizzata da copertura nuvolosa costante con un’umidità che si manterrà elevata. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 20-24°C. Nel corso della giornata sono previste precipitazioni a partire dalla sera, con una probabilità di piogge già a partire dalle 21:00. Il vento soffierà da sud-sudest con intensità dai 7 ai 17 km/h.

Giovedì, 3 Ottobre 2024

La giornata sarà caratterizzata da piogge intermittenti e copertura nuvolosa costante. Le temperature massime si manterranno intorno ai 19-20°C, con un’umidità che si manterrà elevata. Il vento soffierà da sud con intensità dai 7 ai 10 km/h. È previsto un peggioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, con precipitazioni che potrebbero diventare più intense verso sera.

Con queste previsioni meteo, è importante essere preparati per affrontare il cambiamento delle condizioni atmosferiche. Mantenetevi informati e organizzate le vostre attività in base alle condizioni del tempo per godere al meglio di queste giornate a Roma.