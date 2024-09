Meteo Trento, previsioni da Martedì 01 a Giovedì 03 Ottobre

Meteo Trento prossimi giorni 1 Ottobre, 2 Ottobre, 3 Ottobre: piogge e copertura nuvolosa prevalente

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Trento indicano un predominio di piogge e copertura nuvolosa. Analizziamo nel dettaglio le condizioni meteorologiche previste per ciascuna giornata.

Martedì, 1 Ottobre 2024

Durante l’arco della giornata, ci sarà una copertura nuvolosa costante con umidità variabile tra l’85% e il 96%. Le precipitazioni si verificheranno principalmente dalle 19:00 in poi, con una velocità media del vento che non supererà i 2 km/h. Le temperature saranno comprese tra 10.5°C e 17.5°C, con una leggera brezza proveniente da diverse direzioni.

Mercoledì, 2 Ottobre 2024

La giornata sarà caratterizzata da piogge continue fino alle prime ore del pomeriggio, seguite da una parziale schiarita e nubi sparse. L’umidità sarà molto elevata, oscillando tra il 96% e il 76%. Le temperature saranno comprese tra 13.6°C e 19.5°C, con un vento che soffierà principalmente da nord e nordest con intensità variabile tra 0 e 5 km/h.

Giovedì, 3 Ottobre 2024

La giornata inizierà con una copertura nuvolosa che si manterrà costante fino al pomeriggio, seguita da nubi sparse e un leggero calo dell’umidità. Dalle prime ore del pomeriggio non sono previste precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra 11.1°C e 16.5°C, con una leggera brezza proveniente soprattutto da nord e nordest.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un’instabilità atmosferica con piogge e copertura nuvolosa prevalente. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante aggiornamento.