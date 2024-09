Meteo Verona, previsioni da Martedì 01 a Giovedì 03 Ottobre

Meteo Verona prossimi giorni 01 Ottobre, 02 Ottobre, 03 Ottobre: piogge intense e temperature in calo

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Verona indicano un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche. Martedì 1 Ottobre sarà caratterizzato da cielo coperto con precipitazioni in arrivo nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno sui 13-18°C con umidità intorno al 70-80% e venti leggeri da est-sudest. Mercoledì 2 Ottobre si prevede un ulteriore aumento delle precipitazioni, con piogge continue e temperature in lieve calo. Giovedì 3 Ottobre, invece, le piogge continueranno a interessare la zona con una diminuzione delle temperature massime. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta in questi giorni.

Previsioni meteo per Martedì 01 Ottobre 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino il cielo sarà coperto a Verona, con temperature intorno ai 13-14°C e umidità tra l’80 e l’85%. I venti saranno deboli, con una direzione variabile tra nord-est e ovest. In mattinata sono previste precipitazioni, con una tendenza al peggioramento del tempo verso le 10:00, quando si prevede l’inizio di una pioggia leggera. Le temperature saliranno fino a 18°C nel primo pomeriggio, mantenendosi costanti fino a sera. Durante il pomeriggio e la serata il cielo resterà coperto con possibili piogge, accompagnate da venti moderati da est-sudest.

Le temperature massime saranno di 18-19°C, mentre le minime si attesteranno intorno ai 13°C. L’umidità si manterrà alta, intorno al 70-80%, e i venti soffieranno da est-sudest con intensità tra 3 e 10 km/h.

Previsioni meteo per Mercoledì 02 Ottobre 2024

La giornata di mercoledì sarà caratterizzata da precipitazioni continue a Verona. Le temperature massime si manterranno intorno ai 15-17°C, con un’umidità che raggiungerà picchi del 95% durante le piogge più intense. I venti soffieranno da est-sudest con intensità variabile tra 1 e 7 km/h. Durante la notte e le prime ore del mattino sono previste precipitazioni abbondanti, con temperature intorno ai 15°C e umidità vicina al 100%. Nel corso della giornata le piogge continueranno, ma con un’intensità leggermente inferiore, accompagnate da venti leggeri da diverse direzioni.

Le temperature massime saranno di 16-18°C, mentre le minime si manterranno intorno ai 14-15°C. L’umidità sarà molto elevata, oscillando tra il 90 e il 100%, e i venti saranno prevalentemente da est con intensità compresa tra 1 e 7 km/h.

Previsioni meteo per Giovedì 03 Ottobre 2024

Giovedì sarà caratterizzato da precipitazioni continue, con temperature in ulteriore calo. Durante la notte e le prime ore del mattino si prevedono piogge abbondanti, con temperature intorno ai 11-15°C e un’umidità che oscillerà tra l’80 e il 90%. I venti soffieranno da est e da nord-est con intensità tra 2 e 5 km/h. Durante la giornata le piogge continueranno ad interessare la zona, ma con minore intensità, accompagnate da un graduale aumento delle temperature.

Le temperature massime si manterranno intorno ai 14-16°C, mentre le minime si attesteranno intorno ai 11-13°C. L’umidità sarà ancora elevata, intorno al 70-85%, e i venti soffieranno da nord-est con intensità compresa tra 1 e 5 km/h.