Ottobrate in arrivo? Per niente proprio! il mese di Ottobre vi stupirà

L’autunno 2023 in Italia ha preso una piega decisamente umida, con l’arrivo di perturbazioni a ripetizione che stanno caratterizzando queste prime settimane di ottobre. Il mese autunnale per eccellenza si sta mostrando pienamente con le sue caratteristiche: frequenti piogge, venti forti e temperature in calo. Se il mese di settembre ha ancora lasciato spazio a giornate di caldo fuori stagione, ottobre ha inaugurato la stagione delle piogge.

Le regioni più colpite sono soprattutto quelle del Nord e del Centro Italia, dove la pioggia cade in maniera più consistente e continua. Al Sud, dopo un temporaneo rialzo termico dovuto alle correnti meridionali, si prevede un netto peggioramento delle condizioni climatiche con l’arrivo di temporali e forti venti. L’instabilità, dicono i meteorologi, continuerà almeno fino a metà mese.

Questa ciclicità perturbata è tipica delle stagioni di transizione, come l’autunno, quando il Mediterraneo diventa una zona di passaggio per correnti atlantiche e fredde, che generano piogge e temporali. Un fenomeno che, quest’anno, sembra più intenso del solito.

E cosa dire delle ottobrate, le giornate di sole e clima mite che molti aspettano come pausa dalle prime piogge autunnali? Al momento sembrano lontane. Questo tipo di eventi, che spesso caratterizzano il mese di ottobre, con giornate luminose e temperature sopra la media, non sembra trovar posto nei modelli meteorologici attuali. Il maltempo, almeno nella prima parte del mese, continuerà a farla da padrone, lasciando poche possibilità di godere del sole.