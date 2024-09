Ottobre tempestoso: autunno inizia con piogge e vento sull’Italia

L’autunno ha iniziato a farsi sentire in modo deciso sull’Italia, con una serie di perturbazioni che stanno portando piogge intense, temporali e venti forti su gran parte della penisola. Dopo un settembre caratterizzato da un clima molto instabile e a tratti fresco, ottobre si sta per aprire con scenari altrettanto perturbati.

Il bel tempo di queste ore non deve trarre in inganno. Infatti nei prossimi giorni molte regioni d’Italia sperimenteranno una nuova ondata di maltempo autunnale, con fenomeni che si intensificheranno nel corso della settimana interessando prima il centro-nord poi anche il meridione.

Per quanto riguarda la tendenza a lungo termine, i modelli suggeriscono un pattern meteorologico caratterizzato da frequente instabilità, che potrebbe proseguire almeno fino a metà ottobre. A differenza degli anni passati, in cui l’autunno ha tardato a mostrare il suo vero volto, quest’anno l’Italia sembra essere esposta continuamente a perturbazioni anche ben organizzate, in grado di apportare piogge e temporali diffusi. Le alte pressioni che solitamente proteggono l’area mediterranea sono al momento assenti, favorendo un flusso continuo di correnti umide e instabili.

Con l’arrivo delle piogge e di un clima abbastanza fresco, la classica “ottobrata”, con giornate serene e miti, sembra per il momento essere qualcosa di molto lontano. Non ci resta che attrezzarci con ombrelli e giacche impermeabili, perché il maltempo potrebbe essere protagonista pressoché assoluto per un bel po’.