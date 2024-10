Meteo Bari, previsioni da Mercoledì 02 a Venerdì 04 Ottobre

Previsioni Meteo per Bari

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Bari mostrano variazioni significative nelle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per Mercoledì 2 Ottobre, Giovedì 3 Ottobre e Venerdì 4 Ottobre 2024.

Meteo per Mercoledì 2 Ottobre 2024

Durante le prime ore del giorno, il cielo sarà sereno con temperature che si aggirano intorno ai 17°C e un’umidità che varia tra il 79% e l’84%. Il vento soffierà con una velocità media di 4-6 km/h provenendo da sud-ovest. Man mano che il giorno avanza, le temperature saliranno raggiungendo i 27.9°C intorno alle 13:00, quando il cielo si presenterà poco nuvoloso. Nel pomeriggio, ci sarà un aumento della copertura nuvolosa con temperature che diminuiranno fino a 22.6°C verso le 20:00, quando il cielo si presenterà sereno. Durante la serata e la notte, le temperature si manterranno intorno ai 22°C con un’umidità che oscillerà tra il 64% e il 78% e un vento moderato proveniente da sud-ovest.

Meteo per Giovedì 3 Ottobre 2024

La giornata inizierà con copertura nuvolosa e temperature comprese tra i 20.6°C e i 21.3°C, accompagnate da un’umidità del 66-69% e un vento da sud-ovest con una velocità media di 7 km/h. Nel corso della giornata, il cielo resterà nuvoloso con temperature che raggiungeranno i 29.2°C intorno alle 13:00, mantenendo un’umidità tra il 36% e il 47%. Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente e le temperature caleranno fino a 20.7°C verso le 22:00, quando sono previste precipitazioni con un vento proveniente da sud-est.

Meteo per Venerdì 4 Ottobre 2024

La giornata inizierà con una copertura nuvolosa e temperature intorno ai 21.7°C, seguite da un aumento dell’umidità fino all’86% e una leggera diminuzione delle temperature verso le prime ore del giorno. Durante la mattinata e il primo pomeriggio, il cielo si presenterà poco nuvoloso con temperature comprese tra i 21.9°C e i 22.5°C, un’umidità che varia tra il 62% e il 64%, e un vento proveniente da nord-ovest con una velocità media di 10-13 km/h. Nel tardo pomeriggio e in serata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente con temperature che si manterranno intorno ai 20°C, un’umidità che raggiungerà l’81% e un vento proveniente da nord con una velocità media di 5-7 km/h.

Le previsioni meteo per Bari indicano una variazione delle condizioni atmosferiche nel corso dei prossimi tre giorni, con un mix di sereno, coperto e poco nuvoloso, accompagnato da un’umidità variabile e, in alcuni casi, precipitazioni. È consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per essere preparati a qualsiasi cambiamento improvviso.