Meteo Bologna, previsioni da Mercoledì 02 a Venerdì 04 Ottobre

Meteo per Mercoledì, 02 Ottobre 2024

Per Mercoledì, ci aspettiamo un cielo coperto con un aumento delle precipitazioni nelle prime ore del mattino. La temperatura si manterrà intorno ai 20°C, con un’umidità che oscillerà tra il 66% e il 98%. Il vento soffierà principalmente da sud-ovest con una velocità media tra i 10 e i 20 km/h.

Meteo per Giovedì, 03 Ottobre 2024

Giovedì, il tempo sarà caratterizzato da nebbia nelle prime ore del giorno, seguita da precipitazioni piuttosto intense durante la mattinata. Le temperature si manterranno intorno ai 15°C, con un’umidità elevata che oscillerà intorno al 90%. Il vento soffierà principalmente da nord-est con una velocità media tra 0 e 7 km/h.

Meteo per Venerdì, 04 Ottobre 2024

Venerdì, il cielo sarà nuovamente coperto con la presenza di nubi sparse e un leggero aumento delle temperature rispetto ai giorni precedenti. Le precipitazioni saranno limitate e l’umidità si manterrà intorno al 80%. Il vento soffierà prevalentemente da ovest-sud-ovest con una velocità media tra 2 e 7 km/h.

In generale, per i prossimi giorni a Bologna, ci aspettiamo un clima instabile con precipitazioni e umidità elevate. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e prendere le misure necessarie per affrontare queste condizioni atmosferiche.