Meteo Cagliari, previsioni da Mercoledì 02 a Venerdì 04 Ottobre

Meteo Cagliari prossimi giorni 2 Ottobre, 3 Ottobre, 4 Ottobre: variazioni del tempo con precipitazioni

Le previsioni meteo per Cagliari indicano variazioni significative nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni. Scopriamo nel dettaglio cosa ci aspetta.

Meteo per Mercoledì, 2 Ottobre 2024

La giornata inizierà con nubi sparse e un’umidità elevata del 94% alle prime ore del mattino, accompagnata da una lieve brezza proveniente da nord con velocità intorno ai 5 km/h. Le temperature si manterranno intorno ai 17-18°C. Durante la giornata, il cielo si aprirà progressivamente, portando a condizioni di sereno nel pomeriggio con temperature che raggiungeranno i 26.9°C e venti leggeri provenienti da ovest-nordovest. Nel complesso, ci aspettiamo una giornata con tempo variabile e una sensibile diminuzione dell’umidità nel corso della giornata.

Meteo per Giovedì, 3 Ottobre 2024

La giornata di Giovedì sarà caratterizzata da cielo coperto e umidità elevata, con probabilità di precipitazioni durante la mattinata. Le temperature si manterranno intorno ai 17-22°C, mentre i venti varieranno di direzione, con una media di 10 km/h. Nel pomeriggio ci aspettiamo un miglioramento con una diminuzione delle precipitazioni e una diminuzione dell’umidità. Tuttavia, nel tardo pomeriggio e sera, le condizioni meteorologiche tenderanno nuovamente a peggiorare, con cielo coperto e temperature in diminuzione.

Meteo per Venerdì, 4 Ottobre 2024

Venerdì sarà caratterizzato da un miglioramento delle condizioni atmosferiche rispetto ai giorni precedenti. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con temperature che si manterranno intorno ai 16-23°C. I venti, provenienti da nordovest, saranno leggeri con una velocità media di 5-15 km/h. Possiamo quindi aspettarci una giornata con tempo stabile e condizioni meteorologiche più gradevoli rispetto ai giorni precedenti.

In conclusione, le previsioni meteo per Cagliari indicano un’evoluzione del tempo nei prossimi giorni, con variazioni significative delle condizioni atmosferiche. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto e adattarsi alle diverse condizioni meteorologiche.