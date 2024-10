Meteo Catanzaro, previsioni da Mercoledì 02/10/2024 a Venerdì 04/10/2024

Meteo Catanzaro prossimi giorni 2 Ottobre, 3 Ottobre, 4 Ottobre: tempo variabile con nuvolosità prevalente

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Catanzaro mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche, con una prevalenza di nuvolosità che potrebbe portare a precipitazioni sparse. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Meteo Mercoledì, 2 Ottobre 2024

Mercoledì a Catanzaro avremo una giornata principalmente caratterizzata da cielo sereno, con temperature che si manterranno attorno ai 26 gradi nel pomeriggio, mentre la notte scenderanno fino a 19 gradi. L’umidità si manterrà costante intorno al 60-70%. Il vento soffierà da sud-est con una velocità che varierà tra i 10 e i 14 km/h.

Meteo Giovedì, 3 Ottobre 2024

Giovedì la nuvolosità aumenterà gradualmente, portando a una giornata coperta con possibilità di precipitazioni sparse. Le temperature si manterranno sui 28 gradi durante il giorno e intorno ai 22 gradi di notte, con un’umidità che oscillerà tra il 50% e il 90%. Il vento soffierà da sud-est con una velocità tra i 5 e i 14 km/h.

Meteo Venerdì, 4 Ottobre 2024

Venerdì il cielo sarà prevalentemente coperto con possibili schiarite nel pomeriggio. Le temperature massime saranno intorno ai 24 gradi, mentre durante la notte scenderanno fino a 19 gradi. L’umidità sarà elevata, oscillando tra il 60% e il 80%. Il vento soffierà da ovest-nord-ovest con una velocità che potrà raggiungere i 33 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Catanzaro indicano un’instabilità atmosferica con un’alternanza di condizioni che potrebbero portare a precipitazioni sparse. È consigliabile prestare attenzione ai bollettini meteo aggiornati per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.