Meteo Firenze, previsioni da Mercoledì 02 a Venerdì 04 Ottobre

Previsioni Meteo per Firenze:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Firenze prevedono variazioni significative delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio il meteo per Mercoledì, Giovedì e Venerdì.

Meteo per Mercoledì 2 Ottobre 2024:

Durante la giornata di Mercoledì a Firenze ci aspettiamo un cielo generalmente coperto con temperature comprese tra 17.6°C e 23.7°C. Nel corso della mattina e del primo pomeriggio sono previste nubi sparse, mentre nel tardo pomeriggio e in serata il cielo sarà coperto. La velocità del vento si manterrà intorno ai 10-15 km/h proveniente da sud-ovest, con un’umidità che varierà tra il 55% e il 88%.

Meteo per Giovedì 3 Ottobre 2024:

Giovedì, a Firenze, ci aspettiamo un netto peggioramento delle condizioni atmosferiche con piogge diffuse. Le temperature oscilleranno tra i 15.4°C e i 16.7°C, con un’umidità che raggiungerà il 95% nelle prime ore del mattino. Il vento soffierà da est con una velocità tra i 2 e i 6 km/h. Nel pomeriggio, nonostante la pioggia, le temperature si manterranno stabili e l’umidità diminuirà fino al 70%.

Meteo per Venerdì 4 Ottobre 2024:

Venerdì, il tempo a Firenze migliorerà notevolmente con un cielo in prevalenza sereno e temperature comprese tra 10.6°C e 19.9°C. Il vento soffierà da nord-est con una velocità tra i 3 e i 13 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 45%, garantendo una giornata più asciutta e con condizioni atmosferiche gradevoli.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Firenze indicano un netto peggioramento delle condizioni atmosferiche giovedì, con piogge diffuse e un’umidità elevata. Tuttavia, venerdì si prospetta una giornata soleggiata e più mite, ideale per godersi il clima autunnale della bellissima Firenze.