Meteo: forte perturbazione in arrivo, ecco quando finirà il maltempo

Un’ondata di maltempo sta per colpire l’Italia portando piogge e temporali a più riprese. Questa fase instabile, dettata dalla formazione di un vortice depressionario proprio nel cuore del Mediterraneo, perdurerà per diversi giorni, portando maltempo prima al centro-nord, poi anche al sud nella seconda parte della settimana.

In particolare, le regioni centrali e quelle del versante tirrenico saranno sotto stretta osservazione per possibili fenomeni di forte intensità, come nubifragi e temporali violenti associati a grandinate e forti raffiche di vento.

Quando finirà il maltempo? La risposta arriva con il fine settimana: da sabato un’area di alta pressione inizierà a espandersi verso l’Italia, riportando stabilità dapprima al Nord e poi gradualmente al Centro. Le condizioni miglioreranno soprattutto tra domenica e lunedì, quando su gran parte del Paese si prevede il ritorno del sole e un aumento delle temperature, che si porteranno su valori più tipici della stagione autunnale, con massime comprese tra i 18 e i 23 gradi. Della residua instabilità potrebbe interessare solo l’estremo sud nel corso di domenica, ma con tendenza ad attenuazione dei fenomeni.

La giornata di lunedì sarà probabilmente la più stabile e soleggiata, offrendo una pausa gradita dopo una lunga fase di instabilità. Questo miglioramento, tuttavia, potrebbe non durare molto a lungo. Secondo le attuali proiezioni meteorologiche, una nuova perturbazione atlantica potrebbe farsi strada già a partire da martedì, portando con sé un nuovo aumento della nuvolosità e il ritorno di piogge diffuse a cominciare dal Centro-Nord.

Monitorare gli aggiornamenti sarà fondamentale per avere un quadro più chiaro nei prossimi giorni. Nel frattempo, sarà possibile approfittare delle giornate di sole tra domenica e lunedì, prima che la stabilità possa essere nuovamente interrotta da un possibile ritorno del maltempo.