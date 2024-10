Meteo Italia: rischio allagamenti e alluvioni lampo Giovedì 3 Ottobre

Una nuova ondata di maltempo intenso è pronta a colpire l’Italia nei prossimi giorni, con condizioni particolarmente avverse previste per giovedì 3 ottobre, probabilmente la giornata da attenzionare maggiormente per il rischio di fenomeni intensi.

In questa data, saranno le regioni centrali le più esposte a precipitazioni violente e temporali frequenti, che potrebbero causare non pochi problemi. In particolare, le aree di Toscana, Umbria, Marche e Lazio vedranno un netto peggioramento delle condizioni meteorologiche, con forti piogge e venti sostenuti che insisteranno per buona parte della giornata. Piogge abbondanti interesseranno anche l’Emilia Romagna, dove i terreni più saturi (per la recente alluvione) potrebbero favorire un maggior rischio di criticità.

Rischio allagamenti e alluvioni lampo

Il rischio di allagamenti sarà elevato, con la possibilità di alluvioni lampo in zone vulnerabili. Strade e sottopassi potrebbero rapidamente allagarsi, rendendo difficoltosi gli spostamenti e creando situazioni pericolose per la viabilità. La situazione si aggraverà ulteriormente nelle ore pomeridiane-serali, quando il maltempo si estenderà anche alla Campania, dove sono previsti temporali di forte intensità, specialmente lungo la fascia costiera. Un altro aspetto critico sarà il rischio di forti venti, che potranno causare danni a strutture, abbattere alberi e provocare disagi.

Sebbene giovedì sarà il giorno con i maggiori rischi, anche venerdì e sabato presenteranno un quadro meteorologico instabile. Nelle giornate successive, infatti, le piogge continueranno a interessare il Centro-Sud, spostandosi progressivamente verso le regioni meridionali. Saranno in particolare la fascia ionica e il basso Tirreno a essere coinvolti da nuovi temporali e rovesci, sebbene il rischio di eventi estremi sarà più contenuto rispetto a giovedì.

Per affrontare al meglio questa fase di maltempo, è consigliabile seguire con attenzione le previsioni meteo e gli aggiornamenti costanti dei servizi di protezione civile.