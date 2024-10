Meteo: lungo periodo di maltempo, vi diciamo quanto durerà

L’Italia si prepara a affrontare un lungo periodo di maltempo, con condizioni meteorologiche instabili destinate a proseguire probabilmente fino a metà ottobre, se non oltre. Diverse perturbazioni atlantiche si susseguiranno portando con sé piogge e temporali che potrebbero rivelarsi intensi e ripetuti. Questa situazione solleva preoccupazioni per le possibili criticità che potrebbero emergere, a causa della frequente alternanza tra fasi di maltempo, anche di notevole portata, e periodi asciutti molto brevi.

Dopo l’intensa ondata di maltempo che colpirà il paese nei prossimi giorni, si prevede un graduale miglioramento durante il fine settimana. Domenica, infatti, i fenomeni perturbati si concentreranno principalmente sulle regioni del Sud, mentre il resto della penisola avrà un momento di calma. Tuttavia, la stabilità sarà solo temporanea: lunedì potrebbe essere già l’ultima giornata stabile, in quanto da martedì ci si aspetta un nuovo impulso perturbato in arrivo dall’Atlantico, che dovrebbe riportare piogge e temporali diffusi almeno per 2-3 giorni. Questa nuova perturbazione si manifesterà soprattutto nelle regioni settentrionali e occidentali, dove l’esposizione alle correnti atlantiche renderà queste zone particolarmente vulnerabili a condizioni meteo instabili.

In questo contesto frequentemente instabile, le temperature tenderanno a essere variabili. In alcune zone, soprattutto nel Centro-Sud, ci si aspetta un clima mite, grazie alle correnti meridionali che porteranno aria calda. Al Nord sarà tendenzialmente più fresco (ma non freddo).

Con l’approssimarsi di questo lungo periodo di maltempo, è essenziale mantenere alta l’attenzione. Le autorità meteorologiche e la protezione civile stanno monitorando attentamente la situazione, pronte a fornire aggiornamenti e avvisi per le zone più a rischio. La popolazione è invitata a seguire gli sviluppi meteorologici e a prepararsi per eventuali eventi estremi che potrebbero manifestarsi.