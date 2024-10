Meteo Messina, previsioni da Mercoledì 02 a Venerdì 04 Ottobre

Meteo Messina prossimi giorni 2 Ottobre, 3 Ottobre, 4 Ottobre:

Il meteo dei prossimi giorni a Messina prevede condizioni variegate, con un mix di sereno, poco nuvoloso, nubi sparse e coperto. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Meteo per Mercoledì, 2 Ottobre 2024:

La giornata inizierà con sereno e temperature intorno ai 20 gradi. Nel corso della mattinata il cielo resterà per lo più sereno o poco nuvoloso, con temperature in aumento fino a toccare i 26 gradi verso mezzogiorno. Nel pomeriggio il cielo si manterrà poco nuvoloso, con temperature che si attesteranno intorno ai 25 gradi. In serata il cielo sarà per lo più sereno, con temperature che si abbasseranno gradualmente fino a toccare i 22 gradi. Il vento soffierà da sud-est con intensità variabile tra i 13 e i 17 km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 65-68%.

Meteo per Giovedì, 3 Ottobre 2024:

La giornata di giovedì sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 26-27 gradi durante la mattinata. Nel corso della giornata le condizioni meteorologiche tenderanno a peggiorare, con un aumento della copertura nuvolosa e la comparsa di nubi sparse e piogge. Le temperature si manterranno intorno ai 24-25 gradi nel pomeriggio, con un aumento dell’umidità che raggiungerà il 90%. Il vento soffierà da sud con intensità variabile tra i 18 e i 22 km/h.

Meteo per Venerdì, 4 Ottobre 2024:

Venerdì sarà una giornata caratterizzata da un cielo nuvoloso e piogge sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 23-24 gradi durante la mattinata, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Il pomeriggio sarà segnato da condizioni meteo instabili, con comparse di nubi sparse, sereno e coperto. Le temperature si manterranno intorno ai 22-23 gradi, con un aumento dell’umidità che raggiungerà il 74%. Il vento soffierà da nord-ovest con intensità variabile tra i 21 e i 34 km/h.

In conclusione, i prossimi giorni a Messina saranno caratterizzati da condizioni meteo variabili, con una combinazione di sereno, poco nuvoloso, nubi sparse, coperto e piogge sparse. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni e prepararsi adeguatamente per affrontare le variazioni del tempo.