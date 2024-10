Meteo Milano, previsioni da Mercoledì 02 a Venerdì 04 Ottobre

Previsioni Meteo per Milano

I prossimi giorni a Milano saranno caratterizzati da condizioni meteo mutevoli. Ecco una panoramica dettagliata delle previsioni per Mercoledì, 02 Ottobre 2024, Giovedì, 03 Ottobre 2024 e Venerdì, 04 Ottobre 2024.

Meteo per Mercoledì, 02 Ottobre 2024

Durante le prime ore del giorno, ci aspettiamo precipitazioni continue con intensità variabile, accompagnate da venti provenienti da est e nord-est. Le temperature si manterranno intorno ai 15-16°C, con un’umidità elevata attorno al 90%. Nel corso della mattinata, le condizioni meteorologiche miglioreranno leggermente, con un cielo coperto e una diminuzione delle precipitazioni. Nel pomeriggio, le nuvole sparse prevarranno sul territorio, con temperature che oscilleranno intorno ai 19-20°C. Nel tardo pomeriggio e in serata ci aspettiamo un aumento delle precipitazioni, con cielo nuvoloso e temperature attorno ai 16-17°C.

Meteo per Giovedì, 03 Ottobre 2024

Il giovedì inizierà con un cielo nuvoloso e precipitazioni moderate, con temperature che si manterranno attorno ai 14-15°C e un’umidità intorno al 90%. Nel corso della mattinata, le piogge continueranno a interessare la città, accompagnate da venti provenienti da est e sud-est. Nel primo pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno leggermente, con un cielo coperto e temperature attorno ai 15-16°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, il tempo si manterrà instabile con piogge sparse e cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 12-13°C.

Meteo per Venerdì, 04 Ottobre 2024

Venerdì vedrà un cielo coperto iniziale con precipitazioni leggere, temperature intorno ai 12-13°C e un’umidità che si attesterà intorno all’89-90%. Durante la mattinata, il cielo rimarrà coperto con temperature in lieve aumento, attorno ai 14-15°C. Nel corso del pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente, con un cielo poco nuvoloso e temperature di 16-17°C. Nel primo pomeriggio e in serata, il cielo si manterrà poco nuvoloso, con temperature comprese tra 16-12°C.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un’iniziale fase di instabilità con precipitazioni e cielo coperto, seguita da un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche con cielo poco nuvoloso. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione agli aggiornamenti meteo in quanto le condizioni possono variare.