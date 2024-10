Meteo Padova, previsioni da Mercoledì 02 a Venerdì 04 Ottobre

Meteo Padova prossimi giorni 2 Ottobre, 3 Ottobre, 4 Ottobre:

Prendiamo in esame le previsioni meteorologiche dei prossimi giorni per la città di Padova, analizzando nel dettaglio le condizioni atmosferiche previste per ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì 2 Ottobre, 2024:

Mercoledì a Padova ci sarà un’alternanza di condizioni meteorologiche. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da un cielo coperto con precipitazioni, con temperature attorno ai 15-16°C e una moderata umidità. Nel corso della mattinata le precipitazioni continueranno, con la comparsa di temporali e grandine, seguite da un temporaneo miglioramento nel primo pomeriggio con precipitazioni meno intense e una temperatura di circa 17-18°C. Successivamente, nel tardo pomeriggio e sera, il cielo sarà nuovamente coperto con precipitazioni e temperature intorno ai 16-17°C. Il vento sarà moderato proveniente dai quadranti Nord e Nord-Est.

Meteo per Giovedì 3 Ottobre, 2024:

Giovedì le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da piogge persistenti durante la notte e le prime ore del mattino, con temperature intorno ai 13-15°C e un’umidità elevata. Durante la mattinata le piogge continueranno con intensità variabile e una temperatura di circa 14-15°C. Nel corso del pomeriggio e della sera le precipitazioni proseguiranno, ma con minore intensità, e la temperatura si manterrà attorno ai 13-14°C. Il vento sarà moderato proveniente dai quadranti Nord-Est.

Meteo per Venerdì 4 Ottobre, 2024:

Venerdì le condizioni meteorologiche miglioreranno, con un cielo coperto durante le prime ore del mattino, temperature intorno ai 11-13°C e un’umidità persistente. Nel corso della mattinata e del primo pomeriggio il cielo rimarrà coperto, con temperature in aumento fino a 16-17°C e una riduzione dell’umidità. Nel corso del pomeriggio e della sera il cielo si schiarirà, con la comparsa di nubi sparse e una temperatura intorno ai 15-16°C. Il vento sarà moderato proveniente dai quadranti Ovest e Nord-Ovest.

In sintesi, nei prossimi giorni a Padova è prevista un’instabilità atmosferica con precipitazioni e temporali, seguiti da un miglioramento delle condizioni meteorologiche verso la fine della settimana. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni e prendere le misure necessarie per affrontare al meglio le condizioni meteorologiche in arrivo.