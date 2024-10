Meteo Potenza, previsioni da Mercoledì 02/10/2024 a Venerdì 04/10/2024

Meteo Potenza prossimi giorni Ottobre 2, Ottobre 3, Ottobre 4:

L’analisi del meteo a Potenza per i prossimi giorni prevede variazioni significative. Partiamo dall’analisi giornaliera per Mercoledì 2 Ottobre 2024.

Meteo per Mercoledì, 02 Ottobre 2024

Durante le prime ore di mercoledì, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 10-12°C. Nel corso della mattinata le temperature risaliranno fino a 22-23°C, con cielo sempre sereno o poco nuvoloso. Nel primo pomeriggio si avrà un aumento della copertura nuvolosa e verranno raggiunti i 23-24°C. Nel tardo pomeriggio e sera il cielo sarà nuvoloso con temperature intorno ai 15-16°C. Il vento soffierà da ovest-sudovest con una velocità media di 5-15 km/h.

Meteo per Giovedì, 03 Ottobre 2024

Giovedì sarà caratterizzato da un cielo nuvoloso e coperto per gran parte della giornata, con temperature comprese tra 16-20°C. Durante le prime ore del mattino si avrà una copertura nuvolosa con temperature intorno ai 16-17°C. Nel corso della mattinata e fino al primo pomeriggio il cielo sarà nuvoloso con temperature tra 18-20°C. Nel tardo pomeriggio e sera le nuvole porteranno a possibili precipitazioni con temperature intorno ai 16-18°C. Il vento soffierà da ovest-sudovest con una velocità media di 5-19 km/h.

Meteo per Venerdì, 04 Ottobre 2024

Venerdì si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche con un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Le temperature si manterranno intorno ai 18-19°C durante la mattina, salendo fino a 20-22°C nel corso del pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e sera il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 12-16°C. Il vento soffierà da ovest-sudovest con una velocità media di 4-22 km/h.

In base a queste previsioni, è possibile prepararsi adeguatamente per le diverse condizioni atmosferiche previste per i prossimi giorni a Potenza. Sia i residenti che i visitatori dovrebbero tenere in considerazione l’abbigliamento e le attività all’aperto in base alle previsioni meteo fornite.