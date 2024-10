Meteo Trento, previsioni da Mercoledì 02 a Venerdì 04 Ottobre

Previsioni Meteo per Trento:

Nei prossimi giorni, a Trento, sono previste condizioni meteorologiche variegate, con precipitazioni e cambiamenti significativi della temperatura. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata:

Meteo per Mercoledì, 2 Ottobre 2024:

La giornata inizierà con piogge leggere, con temperature attorno ai 13-14°C e un’umidità elevata intorno al 96%. Nel corso della mattinata le precipitazioni si intensificheranno, con temperature che saliranno fino ai 16-17°C. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà di nubi sparse, con temperature massime di 19°C e una leggera diminuzione dell’umidità. Nel tardo pomeriggio e sera, le nubi rimarranno presenti, ma senza precipitazioni, con temperature che si manterranno intorno ai 16-17°C e un vento leggero proveniente da sud-sudovest.

Meteo per Giovedì, 3 Ottobre 2024:

La giornata inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai 12°C, con un’umidità che si manterrà alta. Durante la mattinata, le precipitazioni prenderanno il sopravvento, con piogge leggere e temperature comprese tra i 12 e i 13°C. Nel corso del pomeriggio, le piogge si intensificheranno, con temperature che si manterranno stabili intorno ai 13°C. Anche in serata le piogge continueranno, con temperature intorno ai 11-12°C e un vento leggero proveniente da nord-nordest.

Meteo per Venerdì, 4 Ottobre 2024:

La giornata inizierà ancora con cielo coperto, temperature intorno agli 11°C e un’umidità che si manterrà elevata. Durante la mattinata, il cielo continuerà ad essere coperto, con temperature in aumento fino ai 15°C e un lieve calo dell’umidità. Nel corso del pomeriggio, le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a schiarite e temperature massime intorno ai 18°C. In serata, il cielo sarà sereno, con temperature intorno ai 10-11°C e un vento leggero proveniente da sud-sudovest.

Le previsioni meteo per Trento indicano dunque un inizio della settimana con precipitazioni abbondanti, seguite da un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con cieli più sereni e temperature in aumento. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo in continuo aggiornamento per adattare al meglio le attività in base alle condizioni meteorologiche.