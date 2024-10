Meteo Verona, previsioni da Mercoledì 2 a Venerdì 4 Ottobre

Meteo Verona prossimi giorni 2 Ottobre, 3 Ottobre, 4 Ottobre: piogge e copertura nuvolosa

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Verona indicano un’instabilità atmosferica che porterà piogge e copertura nuvolosa. Analizziamo nel dettaglio il tempo previsto per ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì, 2 Ottobre 2024

Mercoledì a Verona sarà caratterizzato da precipitazioni, in particolare piogge, che inizieranno dalla mezzanotte e si protrarranno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 16-19°C, con un’umidità che oscillerà tra l’88% e il 96%. Il vento soffierà con intensità variabile tra 3 km/h e 10 km/h, provenendo principalmente da est e sud-est. Nel pomeriggio le condizioni tenderanno a migliorare, con una copertura nuvolosa e nubi sparse.

Meteo per Giovedì, 3 Ottobre 2024

Giovedì il tempo a Verona continuerà ad essere instabile, con un’alta probabilità di precipitazioni, principalmente piogge, durante le prime ore del mattino. Nel corso della giornata le condizioni tenderanno a migliorare, con una diminuzione delle precipitazioni e una maggiore copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno intorno ai 13-16°C, con un’umidità che oscillerà tra il 68% e il 93%. Il vento soffierà principalmente da est e nord-est con intensità tra 0 km/h e 13 km/h.

Meteo per Venerdì, 4 Ottobre 2024

Venerdì a Verona è prevista una diminuzione delle precipitazioni rispetto ai giorni precedenti, tuttavia la copertura nuvolosa rimarrà predominante per gran parte della giornata. Le temperature oscilleranno intorno ai 10-17°C, con un’umidità che si manterrà tra il 64% e il 92%. Il vento soffierà principalmente da ovest e nord-ovest con intensità tra 1 km/h e 10 km/h. La giornata sarà caratterizzata da nubi sparse e qualche possibile precipitazione nelle ore centrali.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un periodo di instabilità atmosferica con piogge e copertura nuvolosa a Verona. Si consiglia di tenere sotto controllo gli aggiornamenti meteo e adottare le misure necessarie per affrontare le condizioni atmosferiche avverse.