Perturbazione imminente: rischio ALLUVIONI lampo, ecco la giornata peggiore

Nei prossimi giorni, l’Italia sarà colpita da una fase di forte maltempo causata da un vortice ciclonico di origine atlantica, che porterà precipitazioni intense e temporali su molte regioni, con un picco di intensità previsto per giovedì 3 ottobre.

In particolare, nella giornata di giovedì 3 le regioni centrali saranno le più colpite dal maltempo: Toscana, Umbria, Marche e Lazio dovranno affrontare probabilmente una giornata critica, con piogge abbondanti e temporali di forte intensità, che potrebbero scatenarsi già dalle prime ore del mattino. La situazione peggiorerà ulteriormente nel corso della giornata, con un’estensione delle precipitazioni anche alla Campania entro il pomeriggio e la sera. Da segnalare piogge abbondanti anche su buona parte dell’Emilia Romagna.

Le piogge torrenziali e i temporali, caratterizzati da una frequente attività elettrica e accompagnati da venti forti, rappresentano un serio rischio per la sicurezza. Tra le conseguenze più temute vi è il rischio di alluvioni lampo e allagamenti. In particolare, le città e i centri abitati delle regioni interessate potrebbero trovarsi a dover fronteggiare gravi disagi, con strade allagate e difficoltà nei trasporti. In diverse aree, il terreno già saturo a causa delle precedenti piogge non riuscirà a drenare l’acqua in eccesso, aumentando il rischio di inondazioni e smottamenti.

Inoltre, il vento forte potrebbe causare ulteriori problemi, abbattendo alberi e danneggiando infrastrutture. Le coste tirreniche saranno esposte a mareggiate, con il rischio di danni alle strutture costiere e pericolo per chi si trova nelle zone più esposte.

Anche le giornate di venerdì 4 e sabato 5 ottobre presenteranno un rischio elevato di fenomeni temporaleschi. Le regioni del Centro-Sud continueranno a essere interessate da temporali e rovesci, sebbene il rischio di eventi estremi sarà leggermente inferiore rispetto a giovedì. In queste due giornate, le piogge tenderanno a spostarsi progressivamente verso le regioni meridionali, colpendo in particolare la fascia ionica e il basso Tirreno. Anche qui, non si esclude la possibilità di precipitazioni intense e locali allagamenti, ma l’impatto dovrebbe essere meno grave rispetto alla fase più critica di giovedì.

Giovedì rimarrà dunque la giornata più pericolosa dal punto di vista meteorologico, e sarà essenziale seguire gli aggiornamenti nelle prossime ore per comprendere l’evoluzione del sistema perturbato. I modelli meteorologici continueranno a essere aggiornati, e la popolazione delle aree interessate è invitata a restare informata e a prendere tutte le misure di precauzione necessarie.