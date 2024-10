Previsioni meteo: il maltempo non mollerà la presa, continui affondi perturbati in vista

L’Italia continua a vivere un periodo di maltempo ricorrente, destinato a protrarsi probabilmente fino a metà mese o oltre, con le prime due settimane di ottobre che saranno caratterizzate da frequenti impulsi perturbati di origine atlantica. Questi sistemi di bassa pressione porteranno con sé piogge e temporali a tratti intensi, che si susseguiranno a più riprese, creando nuove criticità e mantenendo alta l’attenzione sulle condizioni meteorologiche in molte regioni.

Le attuali previsioni indicano che, dopo l’intensa ondata di maltempo che ci accompagnerà nei prossimi giorni e si attenuerà soltanto nel corso del fine settimana (con gli ultimi fenomeni attesi all’estremo sud domenica), la situazione dovrebbe comunque restare instabile. Lunedì ci sarà una breve tregua, con condizioni più asciutte e soleggiate, ma già da martedì 15 è previsto un ritorno delle piogge a causa di un nuovo fronte perturbato proveniente dall’Atlantico. Questo scenario potrebbe generare ulteriori disagi e criticità, soprattutto nelle zone settentrionali e occidentali della penisola, che risulteranno maggiormente esposte alle correnti umide e instabili.

È importante sottolineare che, nonostante le pause asciutte e soleggiate non mancheranno, esse saranno di breve durata. Le fasi di bel tempo si alterneranno rapidamente con le ondate di maltempo, rendendo difficile prevedere un periodo prolungato di stabilità.

Le temperature, in questo contesto, si presenteranno piuttosto altalenanti, influenzate dai vari fronti perturbati. Tuttavia, non si prevedono grossi scossoni verso il basso; al contrario, le regioni del Centro-Sud, in particolare il versante adriatico e le zone meridionali in generale, potrebbero beneficiare di un clima piuttosto mite. Grazie alle correnti con componente meridionale, si potrebbero registrare anche valori tendenzialmente sopra la media, rendendo le giornate più gradevoli almeno dal punto di vista termico.

Dunque, l’autunno si preannuncia, almeno per ora, particolarmente dinamico e ricco di perturbazioni, con una continua alternanza tra fasi di maltempo e brevi momenti di stabilità. Questo pattern, ripetiamo, sembra poter poter proseguire almeno fino a metà Ottobre, probabilmente anche oltre.