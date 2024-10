Previsioni meteo: tanto maltempo in vista, poi una breve tregua soleggiata

Una nuova fase di maltempo si appresta a colpire gran parte dell’Italia nei prossimi giorni, con un intenso peggioramento delle condizioni meteo. La situazione si farà particolarmente critica tra mercoledì e giovedì, quando saranno attesi nubifragi e temporali di forte intensità, che potrebbero provocare disagi in molte zone del Paese.

Mercoledì il maltempo si concentrerà principalmente al Nord, con precipitazioni localmente intense, in particolar modo su Liguria e Friuli Venezia Giulia. Giovedì, il maltempo si estenderà verso sud, coinvolgendo ancora le regioni settentrionali ma soprattutto quelle centrali e il versante tirrenico. Qui avremo temporali anche di forte intensità, che colpiranno soprattutto Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Campania. Anche queste regioni dovranno fare i conti con possibili nubifragi, accompagnati da forti raffiche di vento e locali grandinate. Si raccomanda cautela per chi si troverà in queste zone durante la giornata di giovedì.

Fortunatamente, la fase acuta di maltempo sarà relativamente breve. Venerdì e sabato, il Centro-Sud sarà ancora alle prese con rovesci e temporali, ma la situazione comincerà a migliorare al Nord, dove si farà strada una progressiva espansione dell’alta pressione nel corso del weekend. La giornata di domenica vedrà gli ultimi disturbi concentrarsi all’estremo Sud, mentre il Centro-Nord godrà di condizioni ampiamente stabili, con schiarite sempre più ampie e un ritorno del sole. Questo miglioramento sarà ancora più evidente nella giornata di lunedì, quando l’alta pressione si consoliderà su gran parte del Paese, garantendo una decisa tregua dal maltempo.

Lunedì, dunque, sarà una giornata caratterizzata da stabilità meteorologica in quasi tutte le regioni italiane. Le temperature si attesteranno su valori prossimi alle medie stagionali, con massime comprese tra i 18 e i 23 gradi nelle zone di pianura e lungo le coste. Si tratterà di una pausa gradita dopo le piogge frequenti e localmente abbondanti dei giorni precedenti.

Tuttavia, come spesso accade in autunno, la tregua potrebbe rivelarsi di breve durata. A partire da martedì 15, infatti, le proiezioni meteorologiche indicano già l’arrivo di una nuova perturbazione di origine atlantica. Questo nuovo sistema instabile dovrebbe iniziare a farsi sentire sulle regioni del Centro-Nord, riportando un nuovo peggioramento con nubi e piogge diffuse. Le giornate instabili potrebbero prolungarsi nel corso della settimana, con un ritorno delle precipitazioni su gran parte del territorio.

Questa tendenza sarà comunque da confermare nei prossimi giorni, poiché le previsioni a lungo termine sono soggette a cambiamenti e variazioni. Al momento, i modelli indicano che il peggioramento interesserà principalmente il Nord Italia e le zone tirreniche, ma è ancora presto per avere un quadro dettagliato. Gli aggiornamenti che arriveranno nelle prossime giornate saranno fondamentali per capire l’evoluzione del maltempo nel corso della prossima settimana.

In conclusione, sarà importante approfittare delle schiarite attese tra domenica e lunedì, quando il bel tempo tornerà temporaneamente a fare capolino su gran parte del Paese. Tuttavia, è concreta la possibilità di un nuovo peggioramento da martedì in poi, con giornate piovose che potrebbero tornare a caratterizzare lo scenario meteo su gran parte d’Italia. Monitorare le previsioni nei prossimi giorni sarà essenziale per avere un quadro più chiaro e aggiornato di ciò che ci aspetta.