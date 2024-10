Settembre caldissimo in gran parte dell’Europa: anomalie e conseguenze

Il mese di settembre 2024 si chiude con un’anomalia climatica impressionante per gran parte dell’Europa centro-orientale. Le temperature hanno registrato valori superiori alla media di ben 4-6 °C su un’area molto vasta del continente, con effetti evidenti non solo sull’aspetto termico, ma anche sugli eventi meteorologici estremi che hanno interessato diversi paesi.

Le anomalie termiche

In gran parte dell’Europa centrale e orientale, il mese di settembre è stato eccezionalmente caldo. Questa ondata di caldo ha visto valori termici ben superiori alla media trentennale (1981-2010), raggiungendo i 6-7°C di scarto positivo in alcune aree. Solamente alcune regioni della Francia e della Penisola Iberica sono riuscite a sfuggire a questa anomalia estrema, registrando temperature leggermente sotto la media stagionale.

L’Italia non è stata immune a questo trend. Nonostante una fase più fresca nella seconda decade del mese, il calore della prima decade è stato così intenso che ha sbilanciato il bilancio termico finale in positivo. Questi dati, frutto delle re-analisi del modello NCEP-GFS verranno presumibilmente confermati dai dati ufficiali raccolti dall’ISAC-CNR.

Impatti meteorologici e idrologici

Con l’aumento delle temperature, la capacità dell’atmosfera di trattenere vapore acqueo cresce notevolmente, aumentando il rischio di fenomeni piovosi intensi. Questa dinamica è stata evidente nelle gravi alluvioni che hanno colpito diverse aree d’Europa. Tra i paesi più colpiti ricordiamo Polonia, Repubblica Ceca, Austria e Romania, dove la combinazione tra caldo intenso e circolazione atmosferica ha portato a piogge torrenziali.

Anche l’Italia ha vissuto eventi estremi: l’Emilia Romagna è stata colpita da una nuova alluvione, ennesima di una lunga serie negli ultimi anni. Entrambi gli eventi alluvionali, in Europa centro-orientale e in Italia, sono stati provocati dalla stessa circolazione atmosferica che ha favorito l’instabilità e le precipitazioni violente.

Le implicazioni di un settembre così anomalo

Questi eventi meteo estremi ci ricordano ancora una volta come le anomalie termiche e il cambiamento climatico stiano cambiando il volto delle stagioni. Settembre, tradizionalmente un mese di transizione verso l’autunno, si è trasformato in una vera e propria coda estiva su gran parte d’Europa, con temperature che non accennano a rientrare nei limiti della climatologia storica.

In un mondo sempre più caldo, il verificarsi di piogge alluvionali legate a temperature anomale diventerà sempre più frequente. Settembre 2024 si aggiunge alla lista di mesi che stanno riscrivendo il concetto di “normalità” climatica, ponendo nuovi interrogativi su come gestire i rischi meteorologici legati al clima futuro.

Mentre aspettiamo i dati definitivi dall’ISAC-CNR, questo mese di settembre ci offre una fotografia allarmante della situazione climatica europea. L’eccezionale calura registrata, unita agli eventi meteorologici estremi, evidenzia ancora una volta l’urgenza di affrontare con decisione il cambiamento climatico e le sue conseguenze sempre più tangibili.