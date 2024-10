Allerta meteo: Giovedì 3 Ottobre scuole chiuse in numerosi comuni [ELENCO]

Intensa ondata di maltempo al Centro-Nord: scuole chiuse in diversi comuni

Una forte perturbazione è prevista per la giornata di domani, giovedì 3 ottobre, nelle regioni del Centro-Nord Italia. La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo arancione per diverse aree, con previsioni di piogge abbondanti, temporali e forti venti. Le condizioni meteo previste e l’allerta meteo arancione hanno spinto molti comuni, soprattutto in Toscana e nelle Marche, a disporre la chiusura delle scuole per motivi di sicurezza.

Le autorità locali hanno già emanato le ordinanze di chiusura delle scuole in numerosi comuni. La situazione è in costante aggiornamento e l’elenco delle località interessate potrebbe ampliarsi nelle prossime ore.

Scuole chiuse giovedì 3 ottobre: l’elenco dei comuni

Toscana

Nella regione Toscana, sono stati già confermati diversi comuni in cui le scuole resteranno chiuse:

Provincia di Livorno : Livorno Piombino San Vincenzo Campiglia Marittima Sassetta Suvereto Rosignano Marittimo Portoferraio Bibbona Castagneto Carducci Cecina Collesalvetti

: Provincia di Grosseto : Orbetello Magliano in Toscana Capalbio Manciano Sorano Pitigliano

: Provincia di Pisa : Montecatini Val di Cecina Monteverdi Marittimo Montescudaio Guardistallo Casale Marittimo

:

Marche

Anche nelle Marche, le scuole resteranno chiuse in alcuni comuni della provincia di Ancona e Pesaro-Urbino:

Ancona

Jesi

Falconara

Montemarciano

Senigallia

Trecastelli

Fano

L’elenco è soggetto a modifiche nelle prossime ore, quindi si raccomanda di rimanere aggiornati attraverso i canali ufficiali per ulteriori comunicazioni riguardanti eventuali chiusure in altri comuni.

Articolo in aggiornamento