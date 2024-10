Meteo Ancona, previsioni da Giovedì 03 a Sabato 05 Ottobre

Previsioni Meteo Ancona

Le previsioni meteo per i prossimi giorni ad Ancona sono piuttosto variabili, con precipitazioni previste per Giovedì 3 Ottobre, ma con un miglioramento delle condizioni atmosferiche in arrivo per Venerdì 4 Ottobre e Sabato 5 Ottobre.

Giovedì 3 Ottobre, 2024

Durante la giornata di Giovedì, ci aspettiamo precipitazioni continue ad Ancona. La pioggia inizierà all’inizio della giornata e continuerà per gran parte del giorno, con intensità variabile. Le temperature si manterranno intorno ai 17-19°C, con un’umidità costante intorno al 90%. Il vento soffierà prevalentemente da direzioni nordiche con velocità comprese tra 5 e 13 km/h.

Venerdì 4 Ottobre, 2024

Venerdì, le condizioni meteo ad Ancona miglioreranno leggermente rispetto al giorno precedente. Avremo principalmente cieli coperti, con solo poche nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 14-17°C, con un’umidità che diminuirà leggermente rispetto al giorno precedente, scendendo al 70-80%. Il vento soffierà da direzioni nord-occidentali con velocità tra 15 e 29 km/h.

Sabato 5 Ottobre, 2024

Sabato, le condizioni meteo ad Ancona vedranno un ulteriore miglioramento, con nubi sparse e solo lievi precipitazioni previste nel corso della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 13-16°C, con un’umidità variabile tra il 63% e l’89%. Il vento soffierà principalmente da direzioni nord-occidentali con velocità tra 14 e 29 km/h.

In conclusione, le prossime giornate ad Ancona vedranno un mix di condizioni meteo, con precipitazioni concentrate principalmente Giovedì, seguite da un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche verso il fine settimana. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni locali e prepararsi di conseguenza.