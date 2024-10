Meteo Bari, previsioni da Giovedì 03 a Sabato 05 Ottobre

Previsioni meteo Bari per i prossimi giorni: 3 Ottobre, 4 Ottobre, 5 Ottobre

Il tempo previsto per i prossimi giorni a Bari presenta variazioni significative, con giornate caratterizzate da cieli sereni, coperti e precipitazioni. Diamo uno sguardo dettagliato alle previsioni meteo per ciascuna giornata.

Giovedì, 3 Ottobre 2024

La giornata inizierà con cieli sereni, ma nel corso della mattinata la copertura nuvolosa aumenterà gradualmente. Verso mezzogiorno, si prevede un cielo coperto con temperature che raggiungeranno i 28.7°C. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nuvoloso con temperature che si manterranno intorno ai 27.5°C. Verso sera sono attese precipitazioni, con una probabilità di pioggia intorno alle 16:00 e temperature intorno ai 23.8°C. L’umidità crescerà fino al 87% durante la serata. Il vento soffierà da sud-sudest con una velocità media di 19 km/h.

Venerdì, 4 Ottobre 2024

La giornata inizierà nuovamente con copertura nuvolosa, con temperature intorno ai 23.8°C. Nel corso della mattinata la nuvolosità diminuirà, dando spazio a cieli poco nuvolosi e sereni con temperature che raggiungeranno i 25.8°C. Nel pomeriggio la copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, con temperature in calo fino ai 22.2°C. Nel tardo pomeriggio e in serata si prevedono nubi sparse e copertura nuvolosa con temperature intorno ai 20.3°C, seguite da un progressivo diradamento delle nuvole. L’umidità diminuirà fino al 46% durante la serata. Il vento soffierà da sud-sudest con una velocità media di 15 km/h.

Sabato, 5 Ottobre 2024

La giornata inizierà con cieli sereni e temperature intorno ai 17.5°C. Durante la mattinata la copertura nuvolosa aumenterà, con nubi sparse e temperature che saliranno fino ai 21.9°C. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente, con temperature intorno ai 22.9°C. Verso sera sono previste precipitazioni, con un temporale intorno alle 16:00 e temperature in calo fino ai 18.3°C. L’umidità crescerà fino all’85% durante il temporale. Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità media di 7 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Bari indicano una variazione significativa delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con una combinazione di cieli sereni, nuvolosità e precipitazioni. È consigliabile consultare aggiornamenti regolari per essere preparati alle condizioni meteorologiche in evoluzione.