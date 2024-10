Meteo Brescia, previsioni da Giovedì 03 a Sabato 05 Ottobre

Previsioni Meteo Brescia prossimi giorni 3 Ottobre, 4 Ottobre, 5 Ottobre: piogge intense seguite da schiarite

Prendiamo in esame le previsioni meteo per Brescia nei prossimi giorni. Giovedì 3 Ottobre, il cielo sarà coperto con precipitazioni intense durante le prime ore del mattino, con un’umidità che si manterrà elevata attorno al 93%. Le temperature si aggireranno intorno ai 15-16°C. Il vento soffierà da est-sud-est con una velocità media di 1-10 km/h.

Venerdì 4 Ottobre, il tempo continuerà ad essere instabile con piogge sparse e copertura nuvolosa. Durante la mattinata la pioggia si attenuerà, lasciando spazio a una nuvolosità diffusa e temperature che oscilleranno tra gli 11 e i 15°C. Il vento sarà moderato proveniente da diverse direzioni, in particolare da ovest-nord-ovest.

Sabato 5 Ottobre, finalmente si potranno osservare delle schiarite. La giornata inizierà con nubi sparse e temperature intorno ai 11°C. Durante il giorno, il cielo si libererà, lasciando spazio al sole e a un cielo sereno. Le temperature aumenteranno gradualmente fino a raggiungere i 17-18°C nel pomeriggio. Il vento sarà debole, proveniente da nord-nord-est con velocità tra i 3 e i 7 km/h.

In sintesi, il tempo a Brescia nei prossimi giorni sarà caratterizzato da piogge intense, seguite da schiarite e temperature in aumento. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e prepararsi adeguatamente per affrontare le variazioni del clima.