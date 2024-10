Meteo Catania, previsioni da Giovedì 03 a Sabato 05 Ottobre

Giovedì, 3 Ottobre 2024

La giornata di giovedì si preannuncia inizialmente con cielo sereno e temperature piuttosto stabili attorno ai 22-23°C nelle prime ore del mattino. L’umidità si attesterà intorno all’80%. Nel corso della mattinata le condizioni rimarranno stabili fino alle 10:00, quando è previsto un aumento della copertura nuvolosa con un leggero calo delle temperature. Il vento sarà prevalentemente proveniente da sud con una velocità attorno ai 5-6 km/h. Nel pomeriggio il cielo si coprirà sempre di più, raggiungendo una copertura nuvolosa del 90%. Le temperature massime saranno intorno ai 28-29°C e l’umidità si abbasserà fino al 50%. Il vento aumenterà d’intensità, soffiando da sud-ovest con velocità tra i 10 e i 15 km/h. Nel tardo pomeriggio e sera il cielo si manterrà coperto con temperature in calo attorno ai 25°C e un’umidità che oscillerà tra il 60% e il 80%. Il vento sarà sempre proveniente da ovest con una velocità costante di 12 km/h.

Venerdì, 4 Ottobre 2024

Venerdì sarà caratterizzato da un cielo nuvoloso e temperature leggermente più basse rispetto al giorno precedente. Le prime ore della giornata saranno coperte da una copertura nuvolosa del 100%, con temperature attorno ai 24-25°C e un’umidità del 70-80%. Il vento soffierà da ovest con una velocità di 10-15 km/h. Durante la mattinata le nubi si diraderanno, lasciando spazio a qualche spruzzata di sole. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 28-29°C con un’umidità che scenderà fino al 24%. Il vento si intensificherà, raggiungendo i 20 km/h e provenendo sempre da ovest. Nel pomeriggio il cielo si libererà completamente dalle nubi, garantendo condizioni di serenità con temperature che oscilleranno intorno ai 26-27°C e un’umidità attorno al 40%. Il vento si manterrà costante, soffiando da ovest con una velocità di 15-20 km/h. La serata sarà caratterizzata da un cielo sereno, temperature in calo attorno ai 20-22°C e umidità intorno al 50-60%. Il vento sarà sempre proveniente da ovest con una velocità costante di 10-15 km/h.

Sabato, 5 Ottobre 2024

Il weekend inizierà con condizioni di serenità e temperature gradevoli. Il mattino sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature attorno ai 18-19°C con un’umidità del 55-60%. Il vento soffierà da ovest con una velocità di 10-15 km/h. Durante la mattinata il cielo si manterrà sereno, con temperature in aumento fino a raggiungere i 25-26°C e un’umidità in calo fino al 30%. Il vento si intensificherà, soffiando sempre da ovest con una velocità attorno ai 20 km/h. Nel pomeriggio le condizioni rimarranno invariate, con cielo sereno, temperature attorno ai 25-26°C e un’umidità stabile al 30%. Il vento sarà costante, proveniente da ovest con una velocità di 20-25 km/h. La serata si manterrà serena, con temperature in calo attorno ai 17-18°C e un’umidità del 50-55%. Il vento sarà sempre proveniente da ovest con una velocità costante di 10-15 km/h.