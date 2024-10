Meteo Firenze, previsioni da Giovedì 03 a Sabato 05 Ottobre

Previsioni Meteo per Firenze:

Nei prossimi giorni, il tempo a Firenze sarà caratterizzato da una variazione delle condizioni meteorologiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Giovedì, 3 Ottobre 2024:

La giornata inizierà con precipitazioni continue, con una temperatura di circa 15.9°C alle prime ore del mattino. L’umidità sarà alta, attestandosi intorno all’83%. Nel corso della mattinata, le precipitazioni persistono, accompagnate da una leggera diminuzione della temperatura. Nel pomeriggio, la pioggia continuerà con intensità variabile, mentre le temperature si manterranno costanti intorno ai 16.1°C. Nel tardo pomeriggio, le precipitazioni rimarranno presenti, ma con una leggera diminuzione dell’umidità. In serata, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si aggira intorno ai 14.8°C. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 7 e i 11 km/h provenendo da diverse direzioni.

Venerdì, 4 Ottobre 2024:

La giornata inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai 13.9°C. L’umidità si attesterà intorno al 71%, senza precipitazioni significative. Nel corso della nottata, il cielo rimarrà coperto con una leggera diminuzione delle temperature. Durante la mattinata, il cielo sarà nuvoloso con una leggera diminuzione dell’umidità e un aumento delle temperature. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili con cielo nuvoloso e temperature intorno ai 17.7°C. In serata, le nubi si diraderanno progressivamente e le temperature diminuiranno leggermente, attestandosi intorno ai 12.7°C. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 4 e i 14 km/h provenendo principalmente da direzione nord-est.

Sabato, 5 Ottobre 2024:

La giornata inizierà con un cielo sereno e temperature intorno ai 12.4°C. L’umidità si attesterà intorno al 70%, senza precipitazioni significative. Durante la mattinata, il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con temperature in aumento e un’umidità in diminuzione. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili con cielo nuvoloso e temperature intorno ai 17.3°C. In serata, il cielo sarà sereno con temperature in diminuzione e un’umidità in aumento. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 2 e i 14 km/h provenendo principalmente da direzione nord-est.

Queste previsioni meteo sono soggette a variazioni, pertanto è consigliabile consultare aggiornamenti in tempo reale per pianificare al meglio le attività all’aperto nei prossimi giorni a Firenze.