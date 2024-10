Meteo Genova, previsioni da Giovedì 03 a Sabato 05 Ottobre

Previsioni Meteo per Genova: 3 Ottobre, 4 Ottobre, 5 Ottobre

Il tempo a Genova sarà caratterizzato da un cambiamento significativo nei prossimi giorni. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per Giovedì, Venerdì e Sabato.

Giovedì, 3 Ottobre

La giornata inizierà con cielo coperto, accompagnato da precipitazioni leggere. L’umidità sarà intorno al 75-87% durante la mattinata. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 17-18°C. Nel pomeriggio le precipitazioni continueranno con intensità variabile, accompagnate da un aumento della velocità del vento, che raggiungerà i 14 km/h. Le condizioni miglioreranno nel tardo pomeriggio, quando avremo nubi sparse e una diminuzione delle precipitazioni. La temperatura sarà di circa 19-20°C con una leggera brezza proveniente da nord-ovest.

Venerdì, 4 Ottobre

La giornata inizierà con nubi sparse e una temperatura di 15-16°C. Durante la mattinata il cielo si coprirà, mantenendo condizioni di umidità intorno al 60-65%. Nel pomeriggio il cielo sarà nuvoloso con un’umidità del 52-76%. Nel tardo pomeriggio e sera, le condizioni meteorologiche miglioreranno con nubi sparse e poco nuvoloso. Le temperature si manterranno intorno ai 14-19°C con una leggera brezza proveniente da nord.

Sabato, 5 Ottobre

Il tempo si presenterà stabile e asciutto durante l’intera giornata. Il mattino inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 14-18°C. Nel corso della giornata, il sole splenderà con poche nuvole e un leggero aumento delle temperature, che raggiungeranno i 20°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di circa 3-8 km/h proveniente da diverse direzioni. L’umidità sarà compresa tra il 48% e l’86%, mantenendo condizioni di asciutto e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Genova indicano un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche. Dopo le precipitazioni di Giovedì e il cielo nuvoloso di Venerdì, Sabato si presenterà con tempo stabile e soleggiato. È consigliabile tenere d’occhio le previsioni per eventuali aggiornamenti. Restate informati e preparati a godervi il miglior tempo possibile in base alle previsioni. Buon weekend a tutti!