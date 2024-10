Meteo L’Aquila, previsioni da Giovedì 03 a Sabato 05 Ottobre

Previsioni meteo per L’Aquila

Nei prossimi giorni, le condizioni meteorologiche a L’Aquila saranno influenzate da un sistema perturbato che porterà instabilità atmosferica.

Meteo per Giovedì, 3 Ottobre 2024

Durante la notte, si prevede un cielo coperto con possibili precipitazioni, con temperature che si attesteranno intorno ai 15 gradi Celsius e un’umidità del 78%. Il vento soffierà da nord-nordest a una velocità media di 7 km/h. Le precipitazioni proseguiranno fino alla mattina, con un aumento della intensità del vento e una diminuzione dell’umidità. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 17.9 gradi Celsius verso mezzogiorno, mentre il vento si orienterà verso est-nordest. Nel pomeriggio, le precipitazioni continueranno a interessare la zona, con valori termici intorno ai 16 gradi Celsius e venti da nord-ovest. La situazione rimarrà pressoché invariata anche in serata, con piogge, temperatura intorno ai 15 gradi Celsius e venti provenienti da nord.

Meteo per Venerdì, 4 Ottobre 2024

Durante la nottata, il cielo sarà parzialmente coperto, con temperature che si abbasseranno fino a 9.6 gradi Celsius e un’umidità del 96%. Il vento soffierà da nord-nordest a una velocità media di 4 km/h. Al mattino, le condizioni atmosferiche vedranno la presenza di nebbia e nubi sparse, con temperature che oscilleranno intorno ai 11 gradi Celsius. Nel corso della giornata, le nubi sparse prevarranno, mantenendo le temperature comprese tra 11 e 17 gradi Celsius, con una leggera diminuzione dell’umidità. Il vento, proveniente da diverse direzioni, sarà generalmente debole. Verso sera, sono previste precipitazioni, con una diminuzione delle temperature e un aumento dell’umidità.

Meteo per Sabato, 5 Ottobre 2024

Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto da nubi sparse e nebbia, con temperature intorno ai 8 gradi Celsius e un’umidità del 92%. Il vento soffierà da nord-nordest a una velocità media di 2 km/h. Durante la mattinata, si prevede una graduale dissolvenza della nebbia e delle nubi, con un cielo poco nuvoloso e temperature comprese tra 10.7 e 15.9 gradi Celsius. Nel corso della giornata, le condizioni meteorologiche resteranno stabili, con venti deboli provenienti da diverse direzioni e temperature in aumento fino a 15.9 gradi Celsius. In serata, il cielo sarà nuovamente parzialmente coperto, con una leggera diminuzione delle temperature e un’umidità in aumento.

Con queste previsioni meteo, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni del traffico e valutare l’opportunità di programmare attività all’aperto in base alle condizioni climatiche previste.