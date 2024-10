Meteo Milano, previsioni da Giovedì 03 a Sabato 05 Ottobre

Previsioni Meteo Milano

Nei prossimi giorni a Milano sono previsti cambiamenti significativi delle condizioni meteorologiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

3 Ottobre 2024

La giornata di giovedì sarà caratterizzata da precipitazioni continue. La pioggia inizierà già dalle prime ore del mattino, diventando più intensa nel corso della mattinata e attenuandosi nel pomeriggio. La tendenza al maltempo proseguirà anche nelle ore serali, con piogge intermittenti. Le temperature si manterranno intorno ai 14-15°C, con un’umidità elevata che si aggirerà intorno al 90%. Il vento soffierà da est-sud-est con intensità variabile tra i 4 e i 13 km/h.

4 Ottobre 2024

Venerdì le condizioni meteorologiche continueranno ad essere instabili, con piogge che si protrarranno fino alle prime ore del mattino. Durante la giornata, il cielo sarà prevalentemente coperto, con precipitazioni in diminuzione nel corso della mattinata e nel primo pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra gli 11 e i 15°C, con un’umidità che si manterrà attorno al 90% nelle prime ore per poi diminuire nel corso della giornata. Il vento sarà variabile, con direzione prevalente da sud-est, e un’intensità compresa tra 1 e 5 km/h.

5 Ottobre 2024

Sabato sarà caratterizzato da un deciso miglioramento delle condizioni meteorologiche. Il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso al mattino, per poi sbizzarrirsi in un sereno nel corso della giornata. Le temperature saranno in aumento, con valori compresi tra i 8 e i 17°C, e un’umidità che diminuirà gradualmente fino al 64%. Il vento soffierà da nord-ovest al mattino, per poi virare a sud-sud-est nel corso della giornata, mantenendo un’intensità compresa tra 1 e 6 km/h.

Queste previsioni meteo offrono uno spaccato dettagliato delle condizioni atmosferiche che caratterizzeranno i prossimi giorni a Milano, consentendo a tutti di programmare al meglio le proprie attività in base alle previsioni del tempo.