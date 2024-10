Meteo Napoli, previsioni da Giovedì 03 a Sabato 05 Ottobre

Giovedì, 3 Ottobre 2024:

Le previsioni del tempo per Napoli indicano una giornata variabile con cielo coperto nelle prime ore del mattino. Dalle 9:00, ci aspettiamo precipitazioni, con pioggia che potrebbe durare fino alle 16:00. Le temperature si manterranno intorno ai 23-25 °C, mentre l’umidità si attesterà tra il 60% e il 93%. Il vento soffierà da sud con una velocità media compresa tra 5 e 16 km/h.

Venerdì, 4 Ottobre 2024:

Venerdì a Napoli sarà caratterizzato da nubi sparse al mattino e precipitazioni nel corso della notte. Le temperature si manterranno intorno ai 18-21 °C, con un’umidità compresa tra il 55% e l’87%. Il vento soffierà da ovest-sud-ovest con una velocità media tra 1 e 14 km/h.

Sabato, 5 Ottobre 2024:

Il tempo per Sabato sarà principalmente variabile con prevalenza di nubi sparse. Si prevede una temperatura compresa tra i 14 e i 20 °C, e un’umidità tra il 58% e l’87%. Il vento soffierà da sud-est con una velocità media tra 3 e 9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Napoli per i prossimi giorni indicano una variazione delle condizioni atmosferiche, con giornate caratterizzate da copertura nuvolosa, precipitazioni e temperature gradevoli. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni e di prendere le dovute precauzioni in base alle condizioni meteo previste.