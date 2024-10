Meteo Padova, previsioni da Giovedì 03 a Sabato 05 Ottobre

Giovedì, 3 Ottobre 2024

Il tempo a Padova giovedì sarà caratterizzato da piogge continue durante l’intera giornata. Le temperature si manterranno costanti intorno ai 14-16°C con un’umidità elevata, superiore al 90%. Il vento soffierà da nord-nord-est con una velocità media compresa tra 13 e 23 km/h. Si consiglia di essere preparati per piogge abbondanti e di indossare abiti impermeabili.

Venerdì, 4 Ottobre 2024

Venerdì, le piogge inizieranno a diminuire gradualmente, ma il cielo rimarrà coperto per la maggior parte della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 12-16°C con un’umidità che diminuirà leggermente nell’arco della giornata. Il vento soffierà da ovest-nord-ovest con una velocità media intorno ai 5-10 km/h. Si consiglia di portare con sé un ombrello o un impermeabile leggero.

Sabato, 5 Ottobre 2024

Sabato inizierà con nubi sparse e piogge leggere, ma nel pomeriggio il cielo si libererà, regalando una giornata di sereno. Le temperature aumenteranno fino a raggiungere i 16-17°C con un’umidità che si manterrà intorno al 60-70%. Il vento sarà debole, proveniente da diverse direzioni durante la giornata. Si consiglia di approfittare del sereno nel pomeriggio per attività all’aperto.

In sintesi, i prossimi giorni a Padova saranno caratterizzati da piogge intense giovedì e venerdì, con un miglioramento delle condizioni meteorologiche previsto per sabato, quando il sereno prevarrà nel pomeriggio. Siate preparati per il maltempo e godetevi il bel tempo nel fine settimana!