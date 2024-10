Meteo Palermo, previsioni da Giovedì 03 a Sabato 05 Ottobre

Previsioni Meteo Palermo 3 Ottobre, 4 Ottobre, 5 Ottobre:

Prendendo in considerazione le previsioni meteo per i prossimi giorni a Palermo, si prospetta un cambiamento delle condizioni atmosferiche con un aumento delle nuvole e precipitazioni sparse.

Giovedì 3 Ottobre

Durante la mattina e il pomeriggio si prevedono condizioni coperte con un’umidità compresa tra il 40% e il 48%. Le temperature si manterranno sui 30°C con venti leggeri provenienti da direzioni variabili, mentre nel primo pomeriggio si attendono venti più intensi provenienti dal sud-ovest con velocità di 18 km/h. Nel tardo pomeriggio e sera le condizioni rimarranno stabili con temperature intorno ai 25-26°C e venti leggeri. L’umidità diminuirà leggermente, mantenendosi intorno al 60%.

Venerdì 4 Ottobre

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da nuvole sparse, con una leggera diminuzione dell’umidità. Le temperature si manterranno intorno ai 20-22°C con venti moderati provenienti dal nord-ovest. Durante il giorno le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a schiarite e cielo sereno nel pomeriggio e sera. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 24°C con una sensibile diminuzione dell’umidità al 43%. I venti si manterranno moderati provenienti sempre dal nord-ovest.

Sabato 5 Ottobre

La giornata si aprirà con cielo sereno e temperature intorno ai 18-19°C. Nel corso della mattinata e del primo pomeriggio si prevede un aumento delle nuvole sparse e un lieve incremento dell’umidità, mantenendo comunque condizioni di stabilità atmosferica. Le temperature massime si aggireranno intorno ai 22-23°C con un’umidità attorno al 42%. I venti soffieranno moderati provenienti da ovest-nord-ovest. Nel tardo pomeriggio e sera il cielo si libererà nuovamente, lasciando spazio a condizioni di serenità.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Palermo indicano una variazione delle condizioni atmosferiche, con una tendenza al miglioramento nel corso del fine settimana. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per eventuali cambiamenti nel corso della settimana.