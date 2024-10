Meteo Parma, previsioni da Giovedì 03 a Sabato 05 Ottobre

Giovedì, 10 Marzo 2024

Il meteo per giovedì a Parma prevede una giornata caratterizzata da copertura nuvolosa costante con piogge attese per gran parte della giornata. Al mattino, a partire dalle 9:00, si prevedono precipitazioni che potrebbero durare per diverse ore. Le temperature rimarranno intorno ai 15 gradi, con un’umidità che varierà tra il 86% e il 100%. Il vento soffierà con intensità tra i 13 e i 16 km/h provenendo principalmente da est e nord-est.

Venerdì, 11 Marzo 2024

Venerdì il tempo a Parma si manterrà instabile con piogge continue fino al pomeriggio. Le temperature si attesteranno intorno ai 13-14 gradi con un’umidità compresa tra il 77% e l’86%. Il vento sarà prevalentemente debole, con intensità tra i 2 e i 4 km/h, proveniente da nord-est. Nel corso del pomeriggio e della sera, la copertura nuvolosa sarà ancora presente, ma senza precipitazioni.

Sabato, 12 Marzo 2024

Il fine settimana inizierà con un miglioramento delle condizioni meteorologiche a Parma. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso e le precipitazioni saranno assenti. Le temperature si alzeranno leggermente, raggiungendo i 15-18 gradi nel corso della giornata, con un’umidità che si manterrà tra il 53% e il 90%. Il vento sarà debole, con una velocità compresa tra i 3 e i 6 km/h, proveniente principalmente da direzioni occidentali e settentrionali.

Con queste previsioni meteorologiche, è consigliabile prepararsi a una prima parte di settimana piovosa e instabile, seguita da un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche verso il weekend. Restate aggiornati sulle previsioni e prendete le giuste precauzioni per affrontare al meglio le eventuali piogge. Buon fine settimana a tutti!