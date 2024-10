Meteo Perugia, previsioni da Giovedì 03 a Sabato 05 Ottobre

Previsioni Meteo Perugia:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Perugia indicano un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Giovedì 3 Ottobre 2024:

Durante la giornata di giovedì, sono previste precipitazioni continue a partire dalla mezzanotte fino alle prime ore del mattino. Le piogge diminuiranno gradualmente, ma si manterranno per gran parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 13.3°C e i 17°C, con un’umidità che si manterrà costantemente elevata intorno al 95%. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 1 e i 33 km/h, provenendo principalmente da direzioni meridionali e sud-occidentali.

Venerdì 4 Ottobre 2024:

Venerdì, il tempo sarà prevalentemente coperto per l’intera giornata, con possibili piogge intermittenti fino al primo pomeriggio. Le temperature si attesteranno tra gli 11.6°C e i 16.1°C, con un’umidità che varierà tra il 76% e il 95%. Il vento sarà moderato, con una direzione prevalente settentrionale e nord-occidentale, con velocità comprese tra 0 e 6 km/h.

Sabato 5 Ottobre 2024:

Sabato vedrà un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con cieli nuvolosi e parzialmente nuvolosi durante la prima metà della giornata. Nel pomeriggio, il cielo diventerà sereno, e questa tendenza si manterrà durante la serata. Le temperature oscilleranno tra gli 8.5°C e i 15.7°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 61-93%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra 4 e 13 km/h, provenendo principalmente da direzioni settentrionali e nord-occidentali.

Queste previsioni meteo offrono un quadro dettagliato delle condizioni atmosferiche previste per i prossimi giorni a Perugia. È importante prestare attenzione agli aggiornamenti meteorologici, in quanto le previsioni possono subire variazioni. Mantenere un’adeguata preparazione e adattarsi alle condizioni cambianti è fondamentale per affrontare al meglio le giornate a venire.