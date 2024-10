Meteo Torino, previsioni da Giovedì 03 a Sabato 05 Ottobre

Previsioni Meteo per Torino:

Il tempo previsto per i prossimi giorni a Torino indica variazioni significative nelle condizioni meteorologiche. Esamineremo le previsioni dettagliate per ciascuna giornata per aiutarti a pianificare al meglio le tue attività.

Giovedì, 3 Ottobre 2024:

La giornata inizierà con cielo coperto e piogge leggere, con temperature che si manterranno intorno ai 15-16°C. Nel corso della mattinata, le precipitazioni si intensificheranno, portando piogge moderate e temperature che varieranno tra i 14 e i 15°C. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nuvoloso con lievi schiarite, e le temperature si attesteranno intorno ai 16-17°C. Nella serata, le precipitazioni diminuiranno gradualmente e il cielo si manterrà nuvoloso, con temperature che scenderanno a 13-14°C.

Nel complesso, la giornata sarà caratterizzata da un clima umido e fresco, con venti leggeri che soffieranno prevalentemente da direzione Nord-Nordest.

Venerdì, 4 Ottobre 2024:

La giornata inizierà con cieli nuvolosi e nebbie sparse, con temperature attorno ai 11-13°C. Nel corso della mattinata, le nebbie tenderanno a dissolversi e il cielo si manterrà prevalentemente nuvoloso, con temperature in aumento fino a 16-18°C. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, e le temperature si manterranno intorno ai 17-18°C. Nella serata, il cielo si schiarirà leggermente, mantenendo comunque una copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno a 11-13°C.

Il clima sarà fresco e umido, con venti leggeri che soffieranno principalmente da direzione Nord-Nordest.

Sabato, 5 Ottobre 2024:

La giornata inizierà con cieli parzialmente nuvolosi e nebbie sparse, con temperature attorno ai 11-12°C. Durante la mattinata, le nebbie si dissiperanno, lasciando spazio a schiarite e temperature in aumento fino a 14-15°C. Nel pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno, con temperature che raggiungeranno i 16-17°C. Nella serata, le condizioni si manterranno favorevoli, con cieli poco nuvolosi e temperature attorno ai 12-14°C.

Il clima sarà gradevole, con una leggera brezza proveniente predominantemente da direzione Sud-Sudest.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Torino indicano un trend al miglioramento delle condizioni, passando da un inizio con precipitazioni e nuvolosità a una progressiva stabilizzazione del clima verso il weekend, con condizioni più asciutte e cieli più sereni. Tieni sempre conto delle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le tue attività all’aperto e goderti al massimo le bellezze della città.