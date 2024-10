Meteo Trieste, previsioni da Giovedì 03 a Sabato 05 Ottobre

Previsioni meteo per Trieste:

Nei prossimi giorni, a Trieste, sono previste condizioni meteorologiche mutevoli e un po’ instabili. Analizziamo nel dettaglio il meteo per ogni giorno.

Giovedì, 03 Ottobre 2024:

La giornata di giovedì sarà caratterizzata da piogge persistenti. Le precipitazioni inizieranno fin dalle prime ore del mattino, con un’umidità che si manterrà costante intorno al 70%. Le temperature si attesteranno intorno ai 16-14°C. Il vento soffierà da est-nordest con una velocità media di 30-40 km/h.

Venerdì, 04 Ottobre 2024:

Il tempo venerdì sarà nuovamente instabile, sebbene le precipitazioni saranno meno intense rispetto al giorno precedente. La giornata sarà caratterizzata da cielo coperto e da piogge intermittenti con un’umidità che si manterrà intorno al 60-62%. Le temperature oscilleranno tra i 15 e i 13°C. Il vento proverà da est-nordest con una velocità media di 20-40 km/h.

Sabato, 05 Ottobre 2024:

Sabato il cielo sarà ancora coperto, ma le precipitazioni si attenueranno gradualmente. Le temperature si manterranno intorno ai 16-12°C, con un’umidità che diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 55-72%. Il vento soffierà da est-nordest con una velocità media compresa tra 6 e 20 km/h.

In conclusione, nei prossimi giorni a Trieste ci aspettano condizioni meteorologiche instabili, con piogge e cielo coperto. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per adattare al meglio le proprie attività in base alle condizioni meteorologiche previste.