Meteo Venezia, previsioni da Giovedì 03 a Sabato 05 Ottobre

Previsioni meteo per Venezia:

Il tempo previsto per i prossimi giorni a Venezia sarà caratterizzato da variazioni significative. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Venerdì, 3 Ottobre 2024:

La giornata di venerdì sarà influenzata da un’intensa perturbazione atmosferica. Dalle prime ore del mattino fino al pomeriggio, ci attendiamo precipitazioni consistenti, con temporali e grandinate. Le temperature si manterranno intorno ai 14-15°C. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 19 e i 32 km/h, proveniente principalmente da est-nordest. L’umidità sarà elevata, raggiungendo picchi del 92% durante la mattinata.

Sabato, 4 Ottobre 2024:

Anche sabato il maltempo sarà ancora protagonista. Piogge abbondanti si protrarranno per gran parte della giornata, con una breve pausa nel tardo pomeriggio. Le temperature tenderanno ad aumentare leggermente, attestandosi intorno ai 13-14°C. Il vento soffierà prevalentemente da nord-nordovest con una velocità media di 15 km/h. L’umidità rimarrà elevata, oscillando tra l’83% e il 93% durante il corso della giornata.

Domenica, 5 Ottobre 2024:

La domenica segnerà un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche. Le precipitazioni si attenueranno gradualmente durante la mattinata, lasciando spazio a un cielo parzialmente nuvoloso nel pomeriggio. Le temperature saliranno fino a toccare i 17-18°C nel primo pomeriggio, mentre il vento si dirigerà da nord a est con una velocità compresa tra 2 e 5 km/h. L’umidità diminuirà progressivamente, mantenendosi intorno al 50-60% nel corso della giornata.

In conclusione, i prossimi giorni a Venezia saranno caratterizzati da un clima instabile con precipitazioni abbondanti. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni meteo in costante aggiornamento per pianificare al meglio le attività all’aperto e adattarsi alle variazioni delle condizioni atmosferiche.