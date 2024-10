Meteo Verona, previsioni da Giovedì 03 a Sabato 05 Ottobre

Previsioni Meteo Verona

Il tempo a Verona nei prossimi giorni sarà caratterizzato da variazioni significative. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per Giovedì, 3 Ottobre 2024, Venerdì, 4 Ottobre 2024 e Sabato, 5 Ottobre 2024.

Giovedì, 3 Ottobre 2024

Le prime ore del mattino saranno dominate da cielo coperto con precipitazioni, con temperature intorno ai 16°C e umidità elevata intorno al 90%. Nel corso della giornata, le precipitazioni rimarranno costanti, con un aumento della velocità del vento che arriverà a 26 km/h proveniente da est-nordest. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente nel pomeriggio, con un’umidità che si manterrà elevata. La serata sarà caratterizzata da piogge leggere, temperature intorno ai 13-14°C e venti provenienti da ovest-sudovest.

Venerdì, 4 Ottobre 2024

La giornata inizierà con precipitazioni persistenti, temperature intorno ai 12-13°C e un’umidità alta. Nel corso della mattina, le precipitazioni continueranno con intensità variabile, accompagnate da venti provenienti da ovest-nordovest. Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno leggermente con cielo coperto e piogge più leggere, temperature intorno ai 15°C e venti che proverranno da est-sudest. La serata vedrà un progressivo miglioramento delle condizioni, con cielo nuvoloso e piogge leggere, temperature intorno ai 11-12°C e venti provenienti da nord.

Sabato, 5 Ottobre 2024

La giornata inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai 10°C, con un’umidità elevata. Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà nuvoloso con temperature in aumento fino a raggiungere i 17-18°C nel pomeriggio. I venti, provenienti da nord-nordovest, saranno leggeri. Nel pomeriggio e sera, il cielo si libererà dalle nubi, le temperature si manterranno gradevoli intorno ai 17°C e i venti proverranno da sud-sudovest. La serata sarà caratterizzata da sereno, temperature intorno ai 10°C e venti deboli provenienti da nord-nordest.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Verona indicano un inizio con piogge e condizioni instabili, seguite da un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con la comparsa del sereno nella giornata di Sabato. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per adattare le proprie attività in base alle condizioni atmosferiche in evoluzione.