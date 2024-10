Si spalanca la porta atlantica: perturbazioni a raffica nella prima parte di Ottobre

Il mese di ottobre 2024 non sta certo deludendo le aspettative di chi attendeva un autunno piovoso. Le previsioni confermano che la porta atlantica resterà aperta per la prima metà del mese, esponendo l’Italia a continui impulsi di aria instabile provenienti da ovest-nordovest. Questo scenario garantirà un susseguirsi di perturbazioni, portando a frequenti episodi di pioggia in gran parte del territorio.

Le regioni settentrionali e quelle del versante tirrenico saranno le più colpite dalle precipitazioni, data la loro naturale esposizione alle correnti occidentali. In queste aree, il maltempo sarà quasi una costante, con poche finestre di bel tempo. Anche le regioni adriatiche, pur meno esposte, non saranno completamente esenti da episodi di pioggia, anche se avranno qualche fase di maggiore stabilità.

La persistenza di questo quadro meteorologico è ciò che colpisce di più. I modelli non mostrano un cambiamento di rotta prima della metà del mese, e potrebbe essere necessario attendere anche oltre per vedere un consolidamento dell’alta pressione sull’area mediterranea. Questo significa che l’autunno continuerà ad essere dinamico e instabile, con piogge frequenti e poche giornate di bel tempo.

Uno scenario abbastanza sorprendente se ci pensiamo. Negli ultimi anni, infatti, i mesi di settembre e ottobre sono stati spesso caratterizzati da alte pressioni persistenti che si sono stabilite sull’area mediterranea, limitando la piovosità a brevi periodi. Questo autunno, invece, sembra ricordarci come dovrebbe essere realmente la stagione: dinamica e instabile. Nonostante l’apparente anomalia rispetto agli ultimi anni, un autunno così piovoso è perfettamente normale e, anzi, rappresenta una sorta di “ritorno alla tradizione”.