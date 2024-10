Fortissima eruzione solare: Flare X9 al centro del Sole, possibili conseguenze sulla Terra

Nelle ultime ore, un’importante eruzione solare, classificata come flare di classe X9.05, è stata rilevata dal gruppo di macchie solari Sunspot Group 3842, che si trova attualmente in una posizione centrale sulla nostra stella, direttamente rivolta verso la Terra. Questo evento, uno dei più intensi del ciclo solare in corso, potrebbe avere conseguenze significative sulle comunicazioni e sulla rete elettrica terrestre, oltre a generare fenomeni visivi spettacolari come le aurore boreali.

La potenziale espulsione di massa coronale (CME)

Nonostante si attendano ancora conferme ufficiali dalle principali agenzie spaziali come NASA, NOAA ed ESA, è altamente probabile che l’eruzione sia stata accompagnata da una importante espulsione di massa coronale (CME). Questo fenomeno comporta il rilascio di enormi quantità di plasma e particelle cariche dalla corona solare. Quando la CME è diretta verso la Terra, come sembra in questo caso, può impattare il campo magnetico terrestre, causando tempeste geomagnetiche.

Se la CME associata all’eruzione X9.05 raggiungesse la Terra, gli effetti potrebbero essere vari e significativi. Tra i più comuni ci sono i blackout radio sulle frequenze HF, utilizzate dalle comunicazioni aeree e marittime, e interferenze ai sistemi di navigazione GPS. Le tempeste geomagnetiche possono anche disturbare la rete elettrica, potenzialmente causando sovraccarichi e interruzioni di corrente in alcune aree.

Aurore visibili a latitudini inusuali

Uno degli aspetti più spettacolari di questi eventi è l’apparizione di aurore boreali e australi. Solitamente visibili solo nelle regioni polari, una tempesta geomagnetica di questa portata potrebbe portare a osservazioni di aurore (e fenomeni connessi come SAR) anche a latitudini molto più basse. Non esclusa l’apparizione di questi fenomeni anche in Italia.

Attese conferme e aggiornamenti

Al momento, gli scienziati stanno monitorando attentamente l’evoluzione dell’eruzione e della possibile CME. Si attendono nelle prossime ore i primi bollettini ufficiali da parte delle agenzie aerospaziali, che forniranno dati più precisi sul tempo stimato di arrivo della CME e sui potenziali impatti.